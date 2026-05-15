Zelenskis: Rusija rengia naujus smūgius „sprendimų priėmimo centrams“ Ukrainoje

Apie tai prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė „Telegram“ tinkle po susitikimo su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, Gynybos žvalgybos, Užsienio žvalgybos tarnybos ir Ukrainos saugumo tarnybos vadovais, praneša „Ukrinform“.
„Ukrainos gynybos žvalgybos specialistai gavo dokumentų, rodančių, kad rusai rengia naujus raketų ir dronų smūgius prieš Ukrainą, įskaitant, kaip jie apibūdina, „sprendimų priėmimo centrus“. Tarp jų yra beveik dvi dešimtys politinių centrų ir karinių vadaviečių“, – rašė jis.
V. Zelenskis pažymėjo, kad Ukrainos pareigūnai atkreipė dėmesį į šią informaciją.
„Tačiau verta pabrėžti specialiai Rusijos vadovybei, kad Ukraina vis dėlto nėra Rusija. Ir, skirtingai nuo valstybės agresorės, kur yra aiškus šio karo autorius ir aplink jį susitelkęs ilgametis ratas, palaikantis jo atitrūkimą nuo tikrovės, Ukrainos gynybos šaltinis yra Ukrainos žmonių pasirengimas kovoti už savo nepriklausomybę ir už savo suverenią valstybę“, – sakė jis.
Prezidentas pabrėžė, kad ukrainiečiai nusipelno savo suvereniteto kaip ir bet kuri kita tauta. „Žmonių negalima nugalėti. Rusija turi baigti karą ir derėtis dėl garbingos taikos, o ne ieškoti naujų būdų įbauginti Ukrainą“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad susitikime buvo aptartas naujų tolimojo nuotolio „sankcijų“ taikinių Rusijoje nustatymas dėl jos karo ir atakų prieš Ukrainos miestus ir kaimus.
„Ukraina neleis, kad bet kokie agresoriaus smūgiai, nusinešantys mūsų žmonių gyvybes, liktų nenubausti. Mūsų atsakas prieš Rusijos naftos pramonę, karinę gamybą ir asmenis, tiesiogiai atsakingus už karo nusikaltimus prieš Ukrainą ir ukrainiečius, yra visiškai pagrįstas. Esu dėkingas mūsų kariams už jų atsidavimą ginant Ukrainos interesus, o visoms dalyvaujančioms Ukrainos institucijoms – už tai, kad sukūrė tikrai stiprią mūsų tolimojo nuotolio sankcijų sistemą“, – rašė jis.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, žuvusiųjų per Rusijos smūgį Kyjivui gegužės 14 d. skaičius išaugo iki 24 žmonių.