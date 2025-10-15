Zelenskis: Ukrainai žinomi Rusijos planai Baltarusijoje

„Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovo Oleho Ivaščenkos ataskaita. Pasaulinės sankcijos iš tiesų riboja Rusijos galimybes tęsti ir plėsti šį karą, ir kuo stipresnis bus sankcijų spaudimas, tuo greičiau galėsime užtikrinti patikimą saugumą. Tai aiškiai patvirtina mūsų žvalgybos gauti įslaptinti duomenys. Taip pat yra daugybė atvirai prieinamos informacijos, įskaitant informaciją apie Rusijos pramonės, finansų ir regionų biudžetų būklę, kuri apskritai patvirtina tolesnio spaudimo Rusijai kurso pagrįstumą“, – platformoje „Telegram“ rašė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad susitikime su žvalgybos vadovu taip pat buvo aptarti pagrindiniai Rusijai svarbių komponentų ir ginklų gamybai skirtos įrangos tiekimo šaltiniai.
„Mes Ukrainoje aiškiai suprantame, kokios priemonės Maskvai yra svarbiausios, ir kiekviena tokia apsirūpinimo schema turi būti likviduota. Mūsų partneriai turi visas tam reikalingas priemones“, – pabrėžė V. Zelenskis.
O. Ivaščenka pranešė ir apie Rusijos planus toliau naudotis Baltarusijos teritorija kariniais tikslais.
„Šiuo metu šios informacijos viešai neskelbsime. Apie tai informuosime partnerius, kuriems tai gali turėti įtakos“, – teigė prezidentas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 9 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įvesti naujų sankcijų Rusijai, didindamas spaudimą Maskvai, kad ši būtų priversta nutraukti karą Ukrainoje. Spalio 17 d. Vašingtone turėtų įvykti Ukrainos ir Jungtinių Valstijų prezidentų susitikimas.