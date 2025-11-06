Rusija nuteisė kalėti du kolumbiečius, kovojusius už Ukrainą 

Tai naujausias atvejis, kai prieš teismą stojo užsienio kariai, kovoję už Ukrainą.
„Už dalyvavimą karo veiksmuose, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pusėje, Alexanderis Ante (Aleksanderis Antė) ir Jose Aranda (Žozė Aranda) buvo nuteisti kalėti po 13 metų“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė prokuratūra.
Šie du vyrai kovojo Ukrainos pusėje 2023–2024 metais. Liepą pranešta apie jų dingimą po grįžimo į Venesuelą, kuri laikoma artima Rusijos sąjungininke.
Maskvos paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti vyrai, vilkintys kalinių drabužius ir surakinti antrankiais, vedami į teismo salę.
Po dingimo šie vyrai buvo pastebėti Rusijos saugumo tarnybos FSB paskelbtame vaizdo įraše, kuriame jie surakinti antrankiais ir vežami į tardymą.
Bogotos teigimu, nuo 2022 metų vasario Ukrainoje žuvo dešimtys kolumbiečių, o dauguma jų kovojo ukrainiečių pusėje.