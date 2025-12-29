Žiemos audra JAV atnešė pūgą ir pavojingai šaltus vėjus

Sniegas ir stiprėjantis vėjas sekmadienį pradėjo plisti šiaurinėse lygumose, kur Nacionalinė meteorologijos tarnyba įspėjo apie pūgą, dėl kurios kai kuriose vietovėse gali būti neįmanoma keliauti. Buvo tikimasi, kad Didžiųjų ežerų aukštupio dalyse iškritusio sniego kiekis viršys 30 centimetrų, o pietinėje Aukštutinio ežero pakrantėje — net dvigubai daugiau.
„Dalyje audros sistemos gausiai snigs, kitose audros dalyse, esančiose palei šaltąjį frontą, pereinant frontui stiprės vėjas ir bus daug žemesnė temperatūra“, – sakė Bobas Oravecas, Nacionalinės orų tarnybos biuro Koledž Parke, Merilando valstijoje, vyriausiasis meteorologas.
„Jie visi tarpusavyje susiję – skirtingose šalies dalyse ši audra turės skirtingą poveikį“, – teigė jis.
Meteorologijos tarnyba prognozavo, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį Šiaurės Dakotoje ir Minesotoje dėl vėjo jutiminė temperatūra gali siekti minus 34 laipsnius Celsijaus.
Meteorologai perspėjo, kad pietuose stiprios audros gali pranašauti artėjantį šaltąjį frontą – jis atneš staigų temperatūros kritimą ir stiprius šiaurės vėjus, kurie nutrauks rekordiškai šiltas dienas visame regione.
Aukščiausia temperatūra Atlantoje sekmadienį siekė apie 22 laipsnius Celsijaus, o per Kūčias ji buvo pakilusi iki maždaug 26 laipsnių ir pasiekė miesto aukščiausios temperatūros rekordą. Daug kitų rekordiškai aukštų temperatūrų buvo užfiksuota pietinėse ir Vidurio Vakarų valstijose dienomis po Kalėdų.
Tačiau tikėtasi, kad artėjantis šaltasis frontas naktį iš sekmadienio į pirmadienį didžiąją pietų dalį užklups lietumi, o antradienį temperatūra smarkiai nukris. Meteorologai sakė, kad iki antradienio ryto žemiausia temperatūra Atlantoje nukris iki minus 3,9 laipsnio. Tikimasi, kad žemesnė temperatūra pietuose išsilaikys iki Naujųjų metų dienos.
Dalase sekmadienį 20-ies laipsnių temperatūra gali nukristi iki vos kelių laipsnių. Litl Roko mieste, kur sekmadienį buvo apie 21 laipsnį, pirmadienį temperatūra gali nukristi iki nulio.
„Neabejotinai grįžtame prie labiau žiemiško oro“, – sakė B. Oravecas.
Naujausi komentarai