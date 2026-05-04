Žmonių, žuvusių per šaudynes Turkijos mokykloje, skaičius išaugo iki dešimties

Almina Agaoglu mirė ligoninėje, informavo privati televizija NTV.
Balandžio 15 d. 14-metis paleido ugnį Kahramanmarašo provincijos mokykloje ir pražudė devynis 10–11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje.
Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė penkis šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
Per atskirą incidentą ankstesnę dieną pietrytinėje Šanliurfa provincijoje buvęs mokinys paleido ugnį savo buvusioje vidurinėje mokykloje ir sužalojo 16 žmonių, o po to per akistatą su policija nusižudė.
Šie išpuoliai sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atleido švietimo viceministrą ir pareiškė, kad vyriausybė imsis priemonių, įskaitant ginklų laikymo apribojimus.
