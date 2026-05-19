Čempionų strategas: tokios pergalės mums jau reikėjo

Po kampinio pirmą progą rungtynėse žalgiriečiai susikūrė jau dešimtąją rungtynių minutę, kai iš poros metrų į vartus galva smūgiavo Amine’as Benchaibas. Jo smūgį tada atrėmė „Riterių“ vartų sargas, bet jau netrukus triumfavo ir „Kauno Žalgirio“ belgas.
Žalgiriečiai aikštės centre perėmė kamuolį, Yukiyoshi Karashima atliko perdavimą į priekį, o kamuolį į varžovų baudos aikštelę nusivaręs A.Benchaibas suklaidino varžovą ir pasiuntė kamuolį į vartų tinklą – 1:0.
19-ąją minutę žaliai balti surengė dar vieną puikią ataką, kuri virto įvarčiu. A.Benchaibas krašte surado Nosa Edokpolorą, o po šio skerso perdavimo tiksliai smūgiavo Leo Ribeiro – 2:0.
Vienintelę savo progą pirmoje rungtynių pusėje „Riteriai“ turėjo 33-ąją susitikimo minutę, kai Deividui Mikelioniui teko atremti į artimą kampą smūgiuotą varžovo kamuolį.
Kėlinio pabaigoje žaliai balti turėjo dar keletą pavojingų išpuolių. Iš pradžių žalgireičiai pasileido į dar vieną kontrataką, kurią smūgiu šalia virpsto užbaigė Y.Karashima, o paskutinės atakos metu pavyko pelnyti ir įvartį.
A.Benchaibas perėmė kamuolį iš paskutinio „Riterių“ gynėjo, liko vienas prieš vartininką ir jo neįveikė, tačiau atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė puolėjas Davis Ikauniekas – 3:0.
Vos prasidėjus antram kėliniui „Kauno Žalgiris“ turėjo dar vieną puikų šansą, tačiau po A.Benchaibo perdavimo Fabienas Ourega į vartus nepataikė.
Už kelių minučių jau tas pats A.Benchaibas taip pat susikūrė puikią progą baudos aikštelėje, tačiau varžovų vartų sargas vėl sužaidė fantastiškai.
60-ąją minutę „Riterių“ vartininkas laimėjo dar vieną dvikovą – atrėmė A.Benchaibo smūgiuotą 11 metrų baudinį.
Netrukus D.Mikelionio budrumą tolimu smūgiu patikrino Arvydas Novikovas, po kampinio baudos aikštelėje vėl kilo pavojus, tačiau apsiginti kauniečiams pavyko.
69-ąją minutę iš toli smūgiavo Damjanas Pavlovičius, o 72-ąją minutę „Kauno Žalgirį“ dar kartą gelbėjo D.Mikelionis.
75-ąją minutę Kauno komandos kampinis vos nevirto įvarčiu. Po Franco Baldassarra perdavimo galingą smūgį galva atliko Aldayras Hernandezas, bet į vartus pataikyti nepavyko.
80-ąją vienas prieš vartininką liko ir savo galimybės įvarčiu taip pat nepavertė D.Ikauniekas, o po penkių minučių būtent po latvio perdavimo krito ir ketvirtasis įvartis.
Perdavimo iš gilumos sulaukęs D.Ikauniekas atliko skersą perdavimą, o ten vienu lietimu įvartį pelnė ir tašką padėjo F.Baldassarra – 4:0.
„Turėjome daug šansų įmušti, tai pavyko. Svarbiausia, kad žengėme į kitą etapą. Trūksta šaltakraujiškumo baigiamojoje stadiojoje. Nors progas kuriamės tikrai geras, iš artimos distancijos, bet varžovus gelbėjo vartininkas. Dirbame, tobuliname šiuos aspektus. Džiaugiausi, kad įmušėme 4 įvarčius, tikiuosi, kad vartai nebus užrišti ir kitose rungtynėse. Norėjome pataupyti tuos, kurie žaidė daugiau svarbiuose mačuose, todėl paskirstėme minutes pagal žaidėjų nuovargį“, - sakė Eivinas Černiauskas.
Naujausi komentarai