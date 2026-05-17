Fantastiškas Auzmendi įvartis nulėmė mačo baigtį

Per pirmąsias 15 minučių Carlosas Olsesas nutraukė pavojingą Mykola Musolitino perdavimą, svečiai atsakė pavojingu smūgiu virš vartų, kurį atliko Klaudijus Upstas, 17-ąją minutę Jehoras Glušačius atiko bandymą greta vartų stačiakampio.
Žalgiriečių gaisrą gesinti teko 35-ąją minutę, kai Saba Mamacašvili atliko stiprų perdavimą Liviu Antalio link, kelią įvarčiui užkirto Ričardas Šveikauskas. Jau kitoje atakoje įspūdingą epizodą sukūrė Xabi Auzmendi, kuris būdamas toli nuo vartų perkėlė C. Olsesą bei savo ekipą išvedė į priekį.
Savąjį šansą pirmojo kėlinio pabaigoje turėjo ir J. Glušačius, šįkart ukrainietis pataikė į išorinę vartų tinklo pusę, vėliau X. Auzmendi nepavyko pramužti C. Olseso ginamų vartų. 59-ąją minutę baudinio nerealizavo Stefanas Miloševičius – po S. Mamacašvilio pražangos baudos aikštelėje prie 11 metrų atžymos stojęs juodkalnietis kamuolį sukirto su skersiniu.
Deividas Šešplaukis sukūrė nuostabią progą komandos draugui, visgi, Nikola Petkovičius vienos geriausių progų susitikime neišnaudojo. 78-ąją minutę Bryanas Teixeira rengė greitą ataką, kamuolys skriejo į vartų konstrukciją.
87-ąją minutę M. Musolotinas, prasiveržęs dešiniuoju kraštu, surado S. Miloševičių, puolėjas kamuolio galva iš geros padėties į vartų tinklą nepasiuntė.
Pasibaigus 14-ajam TOPLYGOS turui „TransINVEST“ su 25 taškais pakilo į 2-ąją turnyro lentelės poziciją, „Žalgiris“, savo sąskaitoje turintis 19 taškų, rikiuojasi penktas.
