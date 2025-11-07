FIFA nubaudė Norvegijos ir Italijos federacijas dėl sirgalių elgesio per rungtynes su Izraeliu

FIFA nurodė, kad Norvegijos ir Italijos futbolo federacijos kaltinamos dėl sirgalių trukdymo grojant Izraelio himną, įsiveržimų į aikštę rungtynių metu, ir dėl tvarkos ir saugumo trūkumų.
Skelbiama, kad per Norvegijos ir Izraelio rungtynes, pasibaigusias rezultatu 5:0, į aikštę išsiveržęs asmuo per pastaruosius du dešimtmečius tokiu būdu ne kartą yra sutrikdęs tarptautinius mačus.
Tačiau šie naujausi FIFA pateikti kaltinimai nėra susiję su atributika, pavyzdžiui, palestiniečių vėliavomis, matytomis tiek Osle, tiek Udinėje.
FIFA nurodė, kad Italijos federacijai skyrė 12,5 tūkst. Šveicarijos frankų (13,4 tūkst. eurų) baudą, o Norvegijos – 10 tūkst. Šveicarijos frankų (10,7 tūkst. eurų) baudą.
