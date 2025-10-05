Futbolininkai rungtyniaus su neįveiktais varžovais

Su Suomijos futbolininkais lietuviai susitiks spalio 9-ąją Helsinkio olimpiniame stadione, su lenkais – 12 d. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione.
Tai bus pasaulio čempionato atrankos G grupės dvikovos. Šiemet kovo 21-ąją Varšuvoje mūsiškiai pralaimėjo Lenkijos rinktinei 0:1, o 24 d. Kaune su suomiais pasidalijo po tašką – 2:2.
E. Jankausko sąraše – 24 žaidėjai, iš jų penkiolika – legionieriai. Po pertraukų į rinktinę sugrįš Pijus Širvys, Vykintas Slivka, Fiodoras Černychas ir senokai matytas (pastarąjį kartą – 2021-ųjų rudenį) Edgaras Dubickas.
„Tai, kad šįkart sudėtyje nebus kai kurių žaidėjų, kurie rungtyniavo rugsėjį (1:1 su Maltos ekipa ir 2:3 su Nyderlandų komanda – red. past.), nereiškia, kad jie blogai pasirodė ar paliko neigiamą įspūdį. Tik laiko klausimas, kada jie vėl bus rinktinėje. Mums reikia daugiau patirties, todėl pakviesti F. Černychas, V. Slivka“, – komentavo E. Jankauskas.
Treneris apgailestavo, kad vienas kitas mūsų šalies legionierius rugsėjį savo klubuose žaidė mažai arba išvis nežaidė.
„Pagrindinis komandos variklis Gvidas Gineitis nežaidė nė minutės. Tačiau tokie dalykai – ne mūsų valiai“, – apie italų „Torino“ ekipai atstovaujantį saugą kalbėjo E. Jankauskas.
Atrankos varžybų etapą Lietuvos futbolininkai užbaigs lapkričio 17-ąją Amsterdame, Johano Cruyffo stadione, akistata su Nyderlandų rinktine.
Rinktinė
Vartininkai: Marius Adamonis („Sudtirol“, Italija), Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija), Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“).
Gynėjai: Vilius Armalas ir Klaudijus Upstas (abu – Kauno rajono „Hegelmann“), Markas Beneta (Marijampolės „Sūduva“), Edvinas Girdvainis („Liepaja“, Latvija), Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija), Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“), Pijus Širvys („Maribor“, Slovėnija), Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija), Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija).
Saugai: Domantas Antanavičius („Hegelmann“), Artūras Dolžnikovas (Olomouco „Sigma“, Čekija), Gvidas Gineitis („Torino“, Italija), Paulius Golubickas (Kuopijo „KuPs“, Suomija), Eligijus Jankauskas („Šiauliai“), Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija), Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“), Vykintas Slivka („Sagan Tosu“, Japonija), Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija).
Puolėjai: Fiodoras Černychas („Kauno Žalgiris“), Edgaras Dubickas („Ternana“, Italija), Gytis Paulauskas („Zemplin“, Slovakija).
G grupė
1. Nyderlandai 3 1 0 14:3 10
2. Lenkija 3 1 1 8:4 10
3. Suomija 2 1 2 6:8 7
4. Lietuva 0 3 2 5:7 3
5. Malta 0 2 3 1:12 2
