Futbolo bendruomenė gedi: mirė Juozas Puotkalis

„J. Puotkalis buvo ilgametis futbolo žmogus, buvęs gynėjas, rungtyniavęs Vilniaus „Žalgirio“ meistrų komandoje, o vėliau atstovavęs Kauno „Kelininko“ komandai. Šios komandos istorija yra svarbi Kauno futbolo dalis, todėl J. Puotkalio netektis skaudi ir mūsų miesto futbolo bendruomenei.
Kauno apskrities futbolo federacija reiškia nuoširdžią užuojautą J. Puotkalio artimiesiems, bičiuliams, buvusiems komandos draugams ir visai futbolo bendruomenei“, – rašoma pranešime.
Trečiadienį užuojautą perdavė ir Lietuvos futbolo federacija, J. Puotkalį pavadinusi iškilia mūsų šalies futbolo asmenybe.
Naujausi komentarai