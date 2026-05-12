Futbolo lygoje tęsiasi klaipėdiečių spurtas

Džiaugėsi vienvaldyste
„Džiaugiamės iš lyderio atėmę tašką, nors galėjome pasiekti dar daugiau“, - svarstė Marius Šluta.
Jo treniruojama Mažeikių „Atmosfera“ namuose nutraukė Plungės „Babrungo“ septynių pergalių seriją. Mažeikiškiai ėmė pirmauti 37-ąją min., o 81-ąją min. įgijo ir žaidėjo persvarą, kai 67-ąją min. aikštėje pasirodęs Plungės legionierius Pablo Duarte per 14 min. užsidirbo dvi geltonąsias korteles. „Babrungą“ nuo pralaimėjimo išgelbėjo Eridano Bagužo įvartis 87-ąją min. - 1:1.
Po savaitgalio vienvalde lydere tapo Kretingos „Minija“. Kretingiškiai pasiekė aštuntąjį laimėjimą iš tiek pat galimų.
Mūšyje namuose su Alytaus „Dainava“ sužaidus valandą Julius Kasparavičius išvedė saviškius į priekį – 1:0, bet Cheikhas Faye greit atstatė pusiausvyrą – 1:1. Netrukus į svečių vartus skirtą 11 m baudinį realizavo korėjietis Lee Minwoo, o galutinį tašką šeimininkai padėjo 93 min. - 3:1. „Minija“ lieka viršūnėje su 24 taškais, dviem lenkdama „Babrungą“.
Brazilo hettrikas
„Babrungo“ kluptelėjimas išėjo į naudą ir Kauno „Be1“ kolektyvui. Kauniečiai atsilikimą nuo antrosios vietos sumažino iki 5 taškų. „Be1“ namuose net 5:2 sutriuškino „Šiauliai“ B ekipą.
Šiame mače tarpusavyje lenktyniavo du geriausi lygos snaiperiai – Tomas Gudaitis ir Michaelas Thuique. Nugalėjo brazilas, pelnęs hettriką ir su 7 įvarčiais pirmaujantis rezultatyviausių lygos žaidėjų sąraše. T. Gudaitis pasižymėjo šeštuoju įvarčiu.
Įkandin kauniečių su 14 taškų rikiuojasi kaimynai iš Kauno rajono. „Garliavos“ futbolininkai išvykoje 2:1 pranoko Vilniaus BFA vaikinus. Artiomas Osipovičius po 17-mečio Žygimanto Jurevičiaus reido 51-ąją min. išvedė į priekį vilniečius, bet tuoj pat Tomas Rakašius realizavo 11 m baudinį, o Martinas Perezas persvėrė rezultatą garliaviečių naudai.
Klaipėdiečių spurtas
Dar neseniai Klaipėdos „Neptūnas“ tūnojo vos 12-oje vietoje. Komandos vairą iš ukrainiečių štabo perėmus Andriui Jokšui, klaipėdiečiai laimėjo trečiąsias rungtynes iš eilės ir šoktelėjo į 5-ąją poziciją. Šįsyk 1:0 palaužta „Jonava“.
Namuose žaidę jonaviečiai dėl diskvalifikacijos vertėsi be savo pagrindinio puolėjo Youneso Houato. „Neptūno“ pergalę lėmė įspūdingo grožio smūgis iš eigos, kurį 23 min. pelnė Hamedas Diawara.
Klaipėdiečiams į nugarą alsuoja Tauragės „Tauras“. Tauragiškiai dramatiškai išsigelbėjo akistatoje Vilniuje su „Žalgirio“ dubleriais. Už tai jie turėtų būti dėkingi Martynui Statkui. 18-metis saugas 58 min. svečius išvedė į priekį, bet Kajus Bička ir Vakaris Berenta nusvėrė svarstykles šeimininkų naudai. Galiausiai 4-ąją teisėjo pridėto laiko minutę tas pats M. Statkus išplėšė lygiąsias – 2:2.
Atsidarė sąskaitą
„Patys nesuprantame, kodėl mums taip nesiseka“, - vis gūžčiojo pečiais Panevėžio „Ekrano“ klubo atstovai.
Nesėkmių serija savaitgalį pagaliau nutrūko. Panevėžiečiai pirmuosius sezono taškus pačiupo susitikime namuose su kitu autsaideriu – „Kauno Žalgiriu“ B. Aršios kaktomušos baigtį nulėmė 32 metų veterano Edvardo Tamulevičiaus kirtis per arbitro kompensuotą laiką – 1:0. Po šio mačo „Kauno Žalgirio“ dubleriai lieka vienintele taškų šį sezoną nepelniusia lygos komanda.
9-ąjį turą pirmadienį Raudondvaryje užbaigė Kauno rajono „Hegelmann“ B ir Vilniaus rajono „TransINVEST“ dublerių susitikimas. Galinės kaimo komanda greit paklojo pergalės pamatus – 14-ąją min. pasižymėjo Augustas Tamaševičius, 35-ąją min. persvarą padvigubino Nojus Petkus. Antrajame kėlinyje šeimininkai sukruto ir Lukas Jonaitis pelnė savo trečiąjį sezono įvartį – 1:2.
