 Per išleistuves – maldos ir pažadai

Per išleistuves – maldos ir pažadai

2026-06-06 08:00 diena.lt inf.

Birželio 11-ąją dvejomis rungtynėmis Meksikoje startuos 23-iasis pasaulio vyrų futbolo čempionato finalo turnyras. Vėliau varžybų dalyviai žengs ir į Kanados bei JAV stadionus. Savo šalių rinktinėms sėkmės linkėjo ne vien sirgaliai, bet ir prezidentai.

Priesaika: Irano vienuolikės palydos Teherane atspindėjo sudėtingą situaciją regione.

Ispanai – favoritai

Duomenų bazės „Opta analyst“ superkompiuteris, įvertinęs per 10 tūkst. galimų rezultatų, prognozuoja: 16,18 proc. tikimybė, kad pasaulio čempionatą laimės Ispanijos futbolininkai.

Prancūzų šansai įvertinti 13 proc., anglų – 11,22 proc.

Toliau rikiuojasi argentiniečiai – 10,29 proc., portugalai – 7 proc., brazilai – 6,6 proc., vokiečiai – 6,1 proc.

Anot „Opta“, ispanų galimybės patekti į ketvirtfinalį – 52,1 proc., pusfinalį – 39 proc., finalą – 25,6 proc.

Ispanijos rinktinė žais H grupėje su Žaliojo Kyšulio, Saudo Arabijos ir Urugvajaus vienuolikėmis. 1–2 vietas užėmusios ekipos iškart pateks į atkrintamąsias varžybas, kur lauks pajėgiausias J grupės (Argentina, Alžyras, Austrija, Jordanija) dvejetas.

Prancūzai varžysis I grupėje su Senegalo, Irako ir Norvegijos komandomis, anglai – L grupėje su Kroatijos, Ganos ir Panamos atstovais.

Autsaiderių vaidmuo prognozuojamas Kiurasao, Haičio, Žaliojo Kyšulio, Kataro ekipoms.

Užstalė: Senegalo rinktinė išleistuvių vakarienę surengė Dakaro stadione.
Užstalė: Senegalo rinktinė išleistuvių vakarienę surengė Dakaro stadione. / „Instagram“ nuotr.

Vakarieniavo stadione

Prancūzijos rinktinei per išleistuves sėkmės palinkėjo šalies prezidentas Emmanuelis Macronas, Uzbekistano ekipai – Šavkatas Mirzijojevas, Pietų Afrikos Respublikos (PAR) žaidėjams – Cyrilas Ramaphosa.

PAR vadovas, be kita ko, pažadėjo valstybės lygio visuotinį laisvadienį, jeigu komanda laimės pasaulio čempionatą. PAR atstovų A grupėje laukia akistatos su Meksikos, Pietų Korėjos ir Čekijos ekipomis.

Prieš išvyką į pasaulio čempionatą pamaldose dalyvavo ir buvo pašventinti Kroatijos futbolininkai, o Kiurasao žaidėjai pasimeldė kartu su savo artimaisiais.

Brazilų lėktuvas prieš skrydį Rio de Žaneiro oro uoste buvo simboliškai „peržegnotas“ ugniagesių vandens patrankų pliūpsniais, o Senegalo ekipa surengė vakarienę tiesiog Dakaro stadione.

Irano vienuolikės palydos Teherane atspindėjo sudėtingą situaciją regione: rinktinė buvo vadinama karo meto bendruomene, jai skambėjo priesakai garbingai atstovauti šaliai, jos vadovams ir kariams, būti tautos pasipriešinimo atrama. Iraniečiai rungtyniaus G grupėje su Belgijos, Egipto ir Naujosios Zelandijos ekipomis.

Patikrino jėgas

Ispanai prieš kelionę už Atlanto namuose sužaidė kontrolines rungtynes su Irako futbolininkais – 1:1.

Prancūzai savo aikštėje egzaminavo Dramblio Kaulo Kranto atstovus – europiečiai pralaimėjo 1:2.

Šią savaitę jėgas išmėgino ir kai kurie kiti pasaulio čempionato dalyviai: Brazilija–Panama 6:2 (mačą stebėjo 72 140 žiūrovai, Neymaras nežaidė), Norvegija–Švedija 3:1, Turkija–Šiaurės Makedonija 4:0, Kanada–Uzbekistanas 2:0, Kroatija–Belgija 0:2, Nyderlandai–Alžyras 0:1 (40 306 žiūrovai), Iranas–Malis 2:0, Meksika–Serbija 5:1, Čekija–Gvatemala 3:1.

Simbolis: Škotijos futbolininkus Glazgo oro uoste išlydėjo dūdmaišininkai.
Simbolis: Škotijos futbolininkus Glazgo oro uoste išlydėjo dūdmaišininkai. / „Instagram“ nuotr.

Varžovai

Pasaulio vyrų futbolo čempionato grupių sudėtys:

A grupė: Meksika, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Čekija.

B grupė: Kanada, Bosnija ir Hercegovina, Kataras, Šveicarija.

C grupė: Brazilija, Marokas, Haitis, Škotija.

D grupė: JAV, Paragvajus, Australija, Turkija.

E grupė: Vokietija, Kiurasao, Dramblio Kaulo Krantas, Ekvadoras.

F grupė: Nyderlandai, Japonija, Švedija, Tunisas.

G grupė: Belgija, Egiptas, Iranas, Naujoji Zelandija.

H grupė: Ispanija, Žaliasis Kyšulys, Saudo Arabija, Urugvajus.

I grupė: Prancūzija, Senegalas, Irakas, Norvegija.

J grupė: Argentina, Austrija, Alžyras, Jordanija.

K grupė: Portugalija, Kongas, Uzbekistanas, Kolumbija.

L grupė: Anglija, Kroatija, Gana, Panama.

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