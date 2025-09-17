Kauno futbolo talentai pradeda istorinį debiutą

Vos prieš porą savaičių Dariaus ir Girėno stadione šeimininkavo Nyderlandų vyrų futbolo žvaigždės, o šįvakar jame startuoja UEFA Jaunimo lyga.
Pirmajame varžybų atrankos etape Kauno „Be1 NFA“ U19 (iki 19 metų) komanda susigrums su stipriausia Suomijos bendraamžių ekipa – Helsinkio HJK U19. Pirmosios rungtynės prasidės 18.30 val., atsakomosios vyks po dviejų savaičių išvykoje. Anot organizatorių, visi sirgaliai į stadioną galės patekti visiškai nemokamai. Tam reikės prie stadiono pagrindinio įėjimo atsiimti bilietus iš ten dirbsiančių savanorių.
UEFA Jaunimo lygoje rungtyniauja žaidėjai iki 19 metų iš pačių stipriausių Europos futbolo klubų ir akademijų. Į šį turnyrą savo ekipas deleguoja „Manchester United“, Madrido „Real“, „Barcelona“ ir kiti legendiniai klubai. Kauniečiams duris į Europą atvėrė praėjusį sezoną laimėtas Lietuvos elitinės jaunių lygos čempionatas tarp U18 (iki 18 metų) komandų.
Rugsėjo pradžioje UEFA būstinėje Nione buvo ištraukti Jaunimo lygos burtai. Ceremonijoje Šveicarijoje dalyvavo ir „Be1 NFA“ akademijos vadovas Andrius Markevičius.
„Burtai mums lėmė galbūt vieną stipriausių varžovų atrankos etape. Sportine prasme smagu pasigalynėti tokiu pajėgiu priešininku. Vertinant logistiką, Helsinkis yra vienas lengviausiai pasiekiamų taškų, nes galėjo tekti keliauti ir gerokai sudėtingesniais maršrutais – į Islandiją ar Farerų salas“, – pasakojo A. Markevičius.
– Kokių tikslų keliate komandai UEFA turnyre. Ar realu žengti į kitą atrankos etapą?
– Tikrai tikiu, kad galime būti antrajame etape. Ten jau tektų garbė žaisti su labai pajėgia komanda iš Turkijos – „Trabzonspor“. Tai praėjusio sezono turnyro finalininkai. Į jų jaunimo lygos rungtynes yra susirinkę net 40 tūkst. žiūrovų! Tačiau čia – jau kita medalio pusė. O pirmame etape... Varžovai iš Suomijos kvalifikuoti, bet ir mes nedrebame. Kam žengti į aikštę, jeigu netiki, kad laimėsi?
– Prašom papasakoti išsamiau apie vizitą UEFA būstinėje Šveicarijoje.
– Burtų ceremonija buvo iškilminga, kiekviename žingsnyje jautėsi aukšto lygio organizacija. Vyko televizijos transliacija, organizatoriai burtus traukė iš keturių pajėgumo krepšelių.
Pirmą kartą lankiausi UEFA būstinėje – pats statinys paliko labai didelį įspūdį. Nors aplink zujo aukšto lygio komandų vadovai, sporto direktoriai, nepastebėjau nė lašo susireikšminimo. Tų žmonių paprastumas paliko didelį įspūdį. Mes, lietuviai, kartais daugiau susireikšminame. Šveicarijoje užmezgėme neįkainojamų pažinčių tiek su garsių klubų, tiek su UEFA darbuotojais. Neoficialioje aplinkoje teko pabendrauti net su „Barcelona“ atstovais. Tokie renginiai duoda visokeriopos naudos: tiek užmezgant kontaktus, tiek įgyjant žinių, tiek pasisemiant patirties.
Ši žaidėjų karta ne viename užsienio turnyre yra įveikusi garsias Anglijos, Italijos ir kitų futbolo supervalstybių akademijas.
– Kaip vyko pasiruošimas komandos debiutui prestižiniame turnyre? Ar labai griežti UEFA keliami reikalavimai?
– Mums tai nemažas iššūkis, nes daug ką darome pirmą kartą. Daug streso, kartais nežinios, ar elgiamės teisingai. Šiomis savaitėmis visi akademijoje ir aplink yra ypač susitelkę. Visi labai laukiame to istorinio egzamino ir futbolo šventės.
– Turbūt dar nebuvo, kad kuri nors Lietuvos jaunimo komanda turėtų galimybę žaisti Dariaus ir Girėno stadione. Kaip pavyko susitarti dėl pagrindinės Lietuvos futbolo arenos nuomos?
– Reikia padėkoti Kauno miesto valdžiai, kuri deda visas pastangas, kad mūsų renginys būtų aukščiausio lygio. Mums buvo nustatyta minimali stadiono nuomos kaina. Aišku, mums, kaip vaikų akademijai, ir tokia nuoma nepigi, bet sąlygos – tikrai palankios. Bendradarbiaujame tiek su miesto sporto skyriumi, tiek su Lietuvos futbolo federacija. Visi tikrai padeda. Bet kuriuo momentu paskambinę gauname reikiamų atsakymų ir patarimų.
– Ar siūlysite papildomą programą sirgaliams?
– Viską reguliuoja UEFA, tad per daug improvizuoti negalime. Visos papildomos veiklos turi būti griežtai suderintos. Be to, nesame didelė organizacija, kuri galėtų skirti didelių resursų papildomoms veikloms, todėl akcentuosime pagrindinį dalyką – kad rungtynės vyktų aukštu lygiu.
– Ko palinkėtumėte savo vaikinams šiame, ko gero, svarbiausiame jų karjeros egzamine?
– Būti savimi! Tikrai žinau, kiek daug jie gali padaryti. Ši žaidėjų karta ne viename užsienio turnyre yra įveikusi garsias Anglijos, Italijos ir kitų futbolo supervalstybių akademijas. Linkiu vaikinams tikėti pergale, o visa kita jie moka patys.
Komandos sudėtis
1. Kajus Būblys (vartininkas)
2. Emilis Starkus (vartininkas)
3. Jokūbas Milius (vartininkas)
4. Jugas Turčinskas
5. Majus Žižys
6. Jokūbas Žiedelis
7. Markas Jasunskis
8. Ignas Virbalas
9. Gerdas Barkauskas
10. Karolis Kuodis
11. Tomas Gudaitis
12. Tomas Gutauskas
13. Elijus Trumpa
14. Justas Rakauskas
15. Renatas Švedchenka
16. Danilas Poberezhnyj
17. Jonas Stapulionis
18. Stanislavas Brykovas
19. Justas Šluta
20. Arėjas Milkintis
21. Arnas Jucius
Vyriausiasis treneris – Edmundas Pukys
Trenerio asistentas – Damianas Bedynekas
Fizinio rengimo treneris – Rokas Nakrošius
Kineziterapeutas – Vaclovas Stirbys
Vartininkų treneris – Kaito Hayashi
Analitikas – Oleksijus Bilorukavyj
Techninis direktorius – Marius Jakštas
Naujausi komentarai