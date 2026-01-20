„Kauno Žalgirio“ DNR: tinklalaidė su Eivinu Černiausku

Nuo šiol tinklalaidė vadinsis „Kauno Žalgirio“ DNR, o naujausiame epizode bus galima išgirsti komandos vyr. trenerį Eiviną Černiauską.
Kaip jau įprasta, su svečiu kalbėjosi „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo komunikacijos ir marketingo skyriaus komanda – Lukas Gintautas, Nedas Rupšys ir Arnas Franckevičius.
Į Lietuvos futbolo viršūnę klubą atvedęs treneris papasakojo apie savo žiemos atostogas, pravėrė komandos komplektacijos užkulisius bei prisiminė pokalbį, po kurio jam buvo įteikta klubo vyr. trenerio rolė.
Simboliška, bet būtent šioje tinklalaidėje E.Černiauskas nemažai dėmesio skyrė būtent FK „Kauno Žalgirio“ DNR – komandos žaidimo braižui, stiliui ir pagrindinėms idėjoms.
Pokalbio metu laidos vedėjai sugrąžino trenerį ir į tuos laikus, kai jam pačiam teko žaisti pajėgiausioje šalies futbolo lygoje, ir į tuos, kai tik prasidėjo jau gana spalvinga jo trenerio karjera.
Tinklalaidės pabaigoje E.Černiauskas taip pat atsakinėjo ir į žiūrovų bei klausytojų klausimus.
Visą epizodą galima rasti FK „Kauno Žalgirio“ YouTube kanale
Temos:
0:00 Futbolo treneriai prie mikrofonų;
4:30 Trenerio atostogos tarp sezonų;
7:55 Komandos komplektacija;
12:00 Pokalbis, po kurio Eivinas tapo „Kauno Žalgirio“ treneriu;
18:45 Į kur krypsta akys ieškant žaidėjų?;
21:00 Žaidimo stilius;
22:20 Atvykti atsisakantys žaidėjai;
28:45 Žvilgsnis į Lietuvoje jau žaidusius futbolininkus;
34:00 Bangavimas sezono pradžioje;
35:30 Nosa Edokpoloro ateitis ir komplektacijos pabaiga;
40:40 Eivino Černiausko futbolininko karjera ir trenerio darbo specifika;
53:10 Pasiūlymai tapti treneriu prieš „Kauno Žalgirį“;
57:20 Darbas su skirtingais treneriais;
1:06:30 Užsienio treneriai ir tendencijos;
1:09:40 Klausytojų klausimai;
Naujausi komentarai