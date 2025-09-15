 LFF Futsal Supertaurės nugalėtoju tapo „Kauno Žalgiris“

2025-09-15 11:13
Zalgiris.lt inf.

Sekmadienį paaiškėjo 2025/2026 m. LFF Futsal Supertaurės laimėtojai. Ketvirtą kartą iš eilės trofėjus atiteko „Kauno Žalgirio“ ekipai, kuri finale rezultatu 3:1 įveikė Jonavos „Vikingų“ komandą.

LFF Futsal Supertaurės nugalėtojai – „Kauno Žalgirio“ komanda. / M. Daškevičiaus nuotr.

Pirmasis rungtynių įvartis krito į žalgiriečių vartus, tačiau 10-ąją minutę tikslus Konstantino Bondarenko smūgis išlygino rezultatą – 1:1.

Kėliniui artėjant prie pabaigos, vartininkas Ernestas Lukaševič atrėmė „Vikingų“ 11 metrų baudinį ir neleido varžovams išsiveržti į priekį.

Antrojo kėlinio pradžioje žaliai baltus į priekį išvedė Vladimiras Derendiajevas, o likus trims minutėms iki finalo pabaigos dar vieną įvartį pelnė ekipos naujokas Joao Vitor – 3:1.

Pirmąjį sezono trofėjų iškovoję žalgiriečiai savo komandoje taip pat turėjo ir LFF Futsal Supertaurės naudingiausią žaidėją, kuriuo buvo išrinktas vartininkas Ernestas Lukaševič.

