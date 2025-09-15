LFF Futsal Supertaurės nugalėtoju tapo „Kauno Žalgiris“

Pirmasis rungtynių įvartis krito į žalgiriečių vartus, tačiau 10-ąją minutę tikslus Konstantino Bondarenko smūgis išlygino rezultatą – 1:1.
Kėliniui artėjant prie pabaigos, vartininkas Ernestas Lukaševič atrėmė „Vikingų“ 11 metrų baudinį ir neleido varžovams išsiveržti į priekį.
Antrojo kėlinio pradžioje žaliai baltus į priekį išvedė Vladimiras Derendiajevas, o likus trims minutėms iki finalo pabaigos dar vieną įvartį pelnė ekipos naujokas Joao Vitor – 3:1.
Pirmąjį sezono trofėjų iškovoję žalgiriečiai savo komandoje taip pat turėjo ir LFF Futsal Supertaurės naudingiausią žaidėją, kuriuo buvo išrinktas vartininkas Ernestas Lukaševič.
