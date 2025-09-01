Prieš naują sezoną – rungtynės ne vien Kaune

Vyks į Antaliją
Žalgiriečiai rugsėjo 10–14 d. Antalijoje vyksiančiame „Gloria Cup“ turnyre rungtyniaus su Bursos „Tofas“, Stambulo „Galatasaray“ ir „Anadolu Efes“ ekipomis.
„Anadolu Efes“ – 2021-ųjų ir 2022-ųjų Eurolygos čempionas, „Galatasaray“ praeitą sezoną tapo Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) Čempionų lygos vicečempionu, „Tofas“ – 2025 m. FIBA Europos taurės turnyro ir Turkijos superlygos ketvirtfinalių dalyvis.
Derybas dėl dalyvavimo „Gloria Cup“ turnyre „Žalgiris“ pradėjo daugiau nei prieš pusmetį, iš karto keldamas aiškias sąlygas, tarp jų ir tvirtą nuostatą nežaisti su Rusijos komandomis, nedalyvauti varžybose, jei dalyvaus Rusijos klubai.
Paaiškėjus, kad tuo metu Turkijoje stovyklausiantys krepšinio klubai su Rusijos komandomis žais draugiškas rungtynes, „Žalgiris“ savo reikalavimus dar labiau sugriežtino. Turnyro organizatoriams buvo pabrėžta: komandos negali įsikurti tuose pačiuose viešbučiuose ar naudoti stenduose su Rusijos klubais ar įmonėmis susijusios reklamos.
Pernai „Gloria Cup“ turnyre žalgiriečiai 74:75 pralaimėjo „Tofas“, 80:60 sutriuškino Berlyno ALBA, 64:75 nusileido „Anadolu Efes“ ir užėmė antrą vietą.
Padėjo jaunimas
Lietuvos čempionai, papildę gretas jaunimo komandos žaidėjais, pirmas ikisezonines rungtynes žaidė su daugkartine Azerbaidžano čempione Baku „Sabah“ ekipa ir įveikė ją 75:58.
Mosesas Wrightas surinko 15 taškų (9 atkovoti kamuoliai), Dustinas Sleva (5 rezultatyvūs perdavimai) ir Ignas Brazdeikis – po 10, Kajus Mikalauskas (5 rezultatyvūs perdavimai) ir Majus Bulanovas – po 9, Ignas Štombergas – 8 (5 atkovoti kamuoliai), Edgaras Ulanovas – 7, Mantas Rubštavičius – 4 (5 atkovoti kamuoliai), Arnas Butkevičius – 3.
Dovydas Buika (5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), Jokūbas Rudaitis, Nedas Raupelis ir Dominykas Grunkis taškų nepelnė.
Šį mačą dėl mikrotraumos praleido Nigelis Williamsas-Gossas, po operacijos sveikstantis Dovydas Giedraitis, Europos čempionate savo šalių rinktinėms atstovaujantys Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Laurynas Birutis, Sylvainas Francisco ir Maodo Lo.
Šiandien „Žalgiris“ savo arenoje susitiks su Panevėžio „Lietkabeliu“, kuris per kontrolines rungtynes 77:78 pralaimėjo Vilniaus „Rytui“ ir 87:63 nugalėjo Kėdainių „Nevėžį“.
Ikisezoninių varžybų etapą žalgiriečiai užbaigs Londone, kur rugsėjo 17-ąją žais su Tautvydo Sabonio treniruojamais „Lions“ krepšininkais.
Rugsėjo 20-ąją – Lietuvos krepšinio lygos („Betsson-LKL“) čempionato startas: „Žalgiris“ svečiuose varžysis su „Jonava“.
Laukia du turnyrai
„Lietkabelis“ ir „Lions“ ateinantį sezoną dalyvaus Europos taurės turnyre. Jame kovos ir Klaipėdos „Neptūnas“.
Panevėžiečiai kitą savaitę numatę draugiškas rungtynes su „Sabah“ ekipa. Rugsėjo 12–13 d. lauks Raimundo Sargūno taurės turnyras, kuriame taip pat žais „CSO Voluntari“ (Rumunija), Tartu „Ulikool“ (Estija) ir „Lions“.
Uostamiesčio klubas rugsėjo 13–14 d. „Švyturio“ arenoje trečiąkart sieks Vlado Garasto taurės (ją buvo iškovojęs 2016 m. ir 2019 m.). Turnyre dalyvaus „Šiauliai“, „Ventspils“ (Latvija) ir Talino „Kalev/Cramo“ (Estija).
