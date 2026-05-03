„Panevėžys“ dramatiškai palaužė Vilniaus „Žalgirį“

Pirmame kėlinyje „Panevėžys“ pasižymėjo dviem tolimais smūgiais, savo ruožtu Liviu Antalis turėjo dvi geras galimybes. 16-ąją minutę rumunas pasiuntė virš vartų, o trečią pridėto laiko minutę pasinaudojo savalaikiu Bryano Teixeiros perdavimu.
Po pertraukos šeimininkai gana greitai išlygino rezultatą. Oleksandras Kurcevas išprovokavo Petaro Bosančičiaus pražangą baudos aikštelėje – po VAR peržiūros skirtą baudinį 58-ąją minutę realizavo Elivelto.
Suaktyvėję panevėžiečiai žaidė kur kas produktyviau. „Žalgirio“ vartininkas Carlosas Olsesas atrėmė Kwadwo Asamoah bei Miano Danilo van den Boso atakas, Vytautas Černiauskas nuslopino grėsmingą Nikola Petkovičiaus bandymą.
Susitikimo pabaigoje „Panevėžys“ buvo aktyvesnis ir sugrįžo į pergalingas vėžes. Po nežymios sumaišties baudos aikštelėje perdavimo sulaukęs Isaacas Asante galingu smūgiu išplėšė ekipai pergalę.
14 taškų turintys panevėžiečiai sugrįžo į 7-ąją vietą, ketvirtą pralaimėjimą patyręs „Žalgiris“ turi tašku daugiau.
