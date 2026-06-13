Per pirmas rungtynes – trys raudonos kortelės

Neįskaitė čekų įvarčio
Meksiko „Azteca“ stadione startavusio pasaulio futbolo čempionato A grupės rungtynes laimėjo šeimininkai – 2:0 įveikė Pietų Afrikos Respublikos (PAR) vienuolikę.
Pirmą įvartį įmušė J. Quinonesas, antrą – R. Jimenezas.
Mačo teisėjas brazilas Wiltonas Sampaio už šiurkščias pražangas parodė tris raudonas korteles, iš jų dvi – PAR žaidėjams Yayai Sithole’ui ir Thembai Zwane’ui, vieną – Meksikos futbolininkui Cesarui Montesui.
Kitas šios grupės rungtynes žaidė Pietų Korėjos ir Čekijos komandos – pergalę 2:1 šventė Azijos atstovai, nors europiečiai buvo išsiveržę į priekį 1:0. Vėliau čekai buvo įmušę antrą įvartį, tačiau po VAR peržiūros arbitras egiptietis Aminas Mohamedas Omaras jo neįskaitė.
Birželio 18-ąją susitiks Čekijos ir PAR bei Meksikos ir Pietų Korėjos ekipos.
Vakar B grupėje žaidė Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės, D grupėje – JAV ir Paragvajaus futbolininkai.
Naujos galimybės ir iššūkiai
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) futbolo trenerių rengimo asociacijos prezidento, Lietuvos sporto universiteto (LSU) lektoriaus Valdo Urbono nuomone, šis čempionatas bus istorinis dėl kelių priežasčių.
„Jis ypatingas tuo, kad pirmą kartą istorijoje jį rengia trys valstybės – JAV, Kanada ir Meksika, – sakė V. Urbonas. – Ne mažiau svarbi naujovė – dalyvių skaičius: vietoj iki šiol įprastų 32 rinktinių – net 48 komandos, dėl to gerokai išsiplėtė ir turnyro apimtis – bus sužaistos iš viso 104 rungtynės.“
Pasak V. Urbono, šis sprendimas suteikia daugiau galimybių mažesnėms futbolo valstybėms, tarp jų – ir Lietuvai.
Naujas formatas ir klimato sąlygos – daugiau iššūkių trenerių štabams, fizinio rengimo specialistams, medikams.
„Akivaizdu, kad reikės didesnės žaidėjų rotacijos. Su viena sudėtimi ar labai ribotu žaidėjų skaičiumi įveikti ilgą turnyrą bus itin sudėtinga, ypač toms rinktinėms, kurios planuoja žengti iki ketvirtfinalio ir kitų etapų“, – pažymėjo V. Urbonas.
Buvęs Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris prognozuoja: pagrindiniai pretendentai į pasaulio čempionų titulą – ispanai ir prancūzai, įkandin jų – anglai ir brazilai.
„Manau, kad būtent iš šio ketverto sulauksime didžiojo futbolo karaliaus“, – spėjo V. Urbonas.
V. Urbono favoritai – ispanai, prancūzai, anglai ir brazilai.
Bilietai – ne prabanga?
Čempionato dalyviai, be kita ko, išsidalys ir solidžias premijas. Šiemet balandį Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) patvirtintą prizų fondą sudaro 871 mln. JAV dolerių.
Po 12,5 mln. JAV dolerių teks visų 48 rinktinių nacionalinėms federacijoms.
Pasaulio čempionai uždirbs 50 mln. JAV dolerių, vicečempionai – 33 mln., trečią vietą užėmusi komanda – 29 mln., ketvirtąją – 27 mln.
Viso turnyro biudžetą sudaro 3,7 mlrd. JAV dolerių. Vien FIFA tikisi 8,9 mlrd. JAV dolerių pajamų (įskaičius teises už televizijos transliacijas ir parduotus bilietus).
Kritikos dėl aukštų bilietų kainų sulaukęs FIFA vadovas Giannis Infantino atkirto, esą jie, palyginti su lankomiausių ir žiūrimiausių JAV sporto šakų varžybomis, nėra prabangos dalykas.
„Pigiausi bilietai – 60 dolerių, tačiau rinkos savitumai ir tradicijos diktuoja savo sąlygas, nes paklausa – beprecedentė, dešimt kartų didesnė nei tikėjomės. Be to, televizijos transliacijų auditoriją sudarys bent 6 mlrd. futbolo aistruolių. Visa tai turi įtakos renginio populiarumui“, – teigė G. Infantino.
Rezultatai
Meksika–Pietų Afrikos Respublika (PAR) 2:0 (1:0). „Azteca“ stadionas, 80 824 žiūrovai. Įvarčiai: 9 min. J. Quinonesas (1:0), 67 min. R. Jimenezas (2:0).
Pietų Korėja–Čekija 2:1 (0:1). „Akron“ stadionas, 44 985 žiūrovai. Įvarčiai: 59 min. L. Krejčis (0:1), 67 min. In-beom Hwangas (1:1), 80 min. Hyeon-gyu Ohas (2:1).
Diena po dienos
Birželio 13 d. C grupėje Haitis–Škotija (Bostonas), Brazilija–Marokas (Naujasis Džersis), B grupėje Kataras–Šveicarija (San Franciskas), D grupėje Australija–Turkija (Vankuveris).
14 d. E grupėje Dramblio Kaulo Krantas–Ekvadoras (Filadelfija), Vokietija–Kiurasao (Hjustonas), F grupėje Nyderlandai–Japonija (Dalasas), Švedija–Tunisas (Monterėjus).
15 d. G grupėje Iranas–Naujoji Zelandija (Los Andželas), Belgija–Egiptas (Sietlas), H grupėje Saudo Arabija–Urugvajus (Majamis), Ispanija–Žaliasis Kyšulys (Atlanta).
Naujausi komentarai