Vidurio gynėjai sugrąžino „Žalgirį“ į pozityvų ritmą

TOPLYGOS 12-ajame ture pergalių sąskaitą papildė Vilniaus „Žalgiris“. Žalgiriečiai namuose rezultatu 3:1 (1:0) nugalėjo į 9-ąją vietą nusileidusią FA „Šiauliai“ komandą.
Pirmame kėlinyje komandos daug grėsmingų epizodų nesukūrė. Po grubios klaidos aikštės viduryje šiauliečiai pabėgo į priekį, tačiau Chidera Henry Nwoga bandymą atrėmė Carlosas Olsesas.
41-ąją minutę „Žalgiris“ surengė gražią pozicinę ataką bei išsiveržė į priekį. Po Klaudijaus Upsto perdavimo iš dešiniojo krašto taikliai galva kamuolį į vartus nukreipė vidurio gynėjas Grigore Turda.
Antrame kėlinyje žalgiriečiai neužtruko su antruoju įvarčiu – 51-ąją minutę po Marko Capano pakelto kampinio galva pasižymėjo kitas vidurio gynėjas Petaras Bosančičius. Tiesa, „Žalgiris“ atidavė iniciatyvą varžovams ir 63-iąją minutę kamuolį į savo vartus po Rui Batalha smūgio nukreipė Jurijus Kendyšas.
Į rikiuotę grįžus Matui Vareikai, vėl pagyvėjo šeimininkų puolimas – nepavyko realizuoti kelių gerų galimybių. Vis dėlto atsivėrusios erdvės ketvirtą pridėto laiko minutę leido Bryanui Teixeirai surasti Nikola Petkovičių ir serbas savo galimybe pasinaudojo.
„Žalgiris“ su 18 taškų pakilo į 5-ąją vietą, Saulės miesto atstovai turi 11 taškų bei žengia devinti
Naujausi komentarai