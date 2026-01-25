„Žalgirio“ arenoje – keturi ukrainiečių smūgiai ir lietuvių nusivylimas

Rungtynių pradžia Lietuvos ekipai nieko blogo nežadėjo, tačiau jau 7-ąją minutę Ukrainos rinktinė išsiveržė į priekį – galingu tolimu smūgiu pasižymėjo Ihoris Černiavskis. Netrukus šeimininkai turėjo progą atstatyti pusiausvyrą, tačiau jos neišnaudojo, o netrukus buvo nubausti – 13-ąją minutę pranašumą padvigubino Vladyslavas Pervieievas.
Po pertraukos situacija aikštėje iš esmės nepasikeitė. Kaip rašo „Delfi“, Lietuva dar kartą turėjo progų sušvelninti rezultatą, tačiau jų neišnaudojo, o netrukus buvo nubausta – 23-iąją minutę tikslų smūgį atliko Ihoris Korsunas.
Vienintelį įvartį Lietuvos rinktinei rungtynių pabaigoje pelnė Vladimiras Derendiajevas – tai įvyko 36-ąją minutę ir tapo tik paguodos akcentu.
Tai buvo antrosios Lietuvos rinktinės rungtynės čempionate. Pirmajame ture lietuviai sugebėjo iškovoti lygiąsias su Čekijos komanda – 3:3. Tuo metu Ukraina pirmose rungtynėse netikėtai 1:2 nusileido Armėnijai.
Paskutinį mačą grupės etape Lietuvos rinktinė žais sausio 28 dieną Kaune prieš Armėniją. Likusių grupių kovos vyksta Latvijoje ir Slovėnijoje. Europos salės futbolo čempionės titulą gina Portugalija, o daugiausiai kartų turnyrą laimėjusi rinktinė – Ispanija, triumfavusi net septynis kartus. Senojo žemyno pirmenybės rengiamos nuo 1996 metų.
Primename, kad Lietuvos salės futbolo rinktinė pasaulio čempionate jau yra debiutavusi – 2021 metais lietuviai finaliniame etape dalyvavo šeimininkų teisėmis, tačiau tuomet pralaimėjo visas trejas rungtynes.
