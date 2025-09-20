Asmeninį rekordą pagerinusi Gabija Galvydytė: rezultatai kalba patys už save

Antrą karjeros rezultatą (1 min. 58,86 sek.) ketvirtadienį atrankoje užfiksavusi G. Galvydytė penktadienį buvo dar greitesnė. 800 m nuotolį lengvaatletė įveikė per 1 min. 57,96 sek., tad ankstesnis asmeninis rekordas (1 min. 58,69 sek.) išsilaikė tik pusantro mėnesio. Pusfinalyje pademonstruotas rezultatas leido čempionate užimti 12-ą vietą. Į finalą pateko aštuonios dalyvės, paskutinės patekusios rezultatas – 1 min. 57,62 sek.
„Tikrai nebūčiau pagalvojusi, kad su 1,57 min. nepakliūsiu į finalą. Su treneriu matėme, kad esu geroje formoje ir galiu bėgti greičiau nei per 1,58 min. Tikrai tikėjomės, kad to užteks. Gaila, bet čia ketvirtas mano startas, tai 1,57 min. tikrai galiu džiaugtis.
Tu nežinai, kaip susidėlios kortos. Tiek 1500 m bėgime nepalankiai man susidėliojo, tiek ir šitame, bet tikėjau, kad įmanoma būti TOP4 ir galiu patekti pagal laiką. Žinojau, kad bus stiprus bėgimas, bet varžovės bėgo dar greičiau. Bėgdama šiuos keturis kartus tikrai pasisėmiau daugiau patirties nei per visą savo gyvenimą. Išmokau susikaupti, pasimėgauti ir nebūti per daug išsiblaškiusia. Kai esi išsiblaškęs, tai pridarai nereikalingų klaidų. Išmokau būti ramia ir mėgautis tuo, ką darau. Manau, man tai ateityje padės siekti dar geresnių rezultatų“, – apie rezultatą pusfinalyje ir asmenybės augimą kalbėjo G. Galvydytė.
Debiutiniame pasaulio čempionate 2023-aisiais Budapešte (Vengrija) sportininkė dalyvavo 800 m rungtyje ir užėmė 29-ą (2 min. 00,79 sek.). Anot G. Galvydytės, Tokijuje ji buvo ramesnė, drąsesnė ir užtikrintesnė: „Taktika buvo išlikti kuo ramesnei. Buvo smagu, stengiausi būti su varžovėmis, o kai yra tarpas – priartėti. Aš bandžiau artėti, o jos bėgo nuo manęs. Taip jau gavosi. Stadione jaučiausi drąsi ir nebuvo, kad stovėjau prie linijos ir bijojau. Mėgavausi, žiūrėjau į žiūrovus, atmosferą. Leidau sau suprasti, kad kaip europietei, tai yra neeilinė galimybė būti pusfinalyje ir siekti aukšto rezultato. Visgi tai yra pasaulio čempionatas, todėl nekantrauju kitąmet pamatyti, ką galiu padaryti Europos čempionate.“
Europos lengvosios atletikos čempionatas vyks 2026-ųjų rugpjūčio viduryje. Pasaulio čempionato starte 1500 m rungtyje dalyvavusi G. Galvydytė iškovojo 16-ą vietą ir taip pat liko šalia finalo. Šie pasirodymai ne tik prideda motyvacijos, bet ir leidžia užsibrėžti dar aukštesnius tikslus: „Prideda motyvacijos, nes [anksčiau] negalvojau, kad galiu čia būti. Visgi įrodžiau, kad galiu. Netgi įrodžiau, kad galiu būti pusfinalyje. Treniruojuosi aukšto lygio komandoje JAV, kuri man padeda siekti dar aukštesnių tikslų. Komandos nariai patenka į finalus, tai ir mano kitas žingsnis – būti finale.“
Šiais metais G. Galvydytė debiutavo pasaulio ir Europos uždarų patalpų čempionatuose, startavo Europos komandinio čempionato aukščiausiame divizione bei pasaulio čempionate. Be to, žiemą gerino Lietuvos uždarų patalpų 800 m, 1500 m ir vienos mylios rekordus. Šiandien pasiektas rezultatas sportininkę dar labiau priartino prie Lietuvos 800 m rungties rekordo, kuris nuo 1988 metų priklauso Daliai Matusevičienei (1 min. 56,70 sek.).
Nuo praėjusių metų daugiau nei sekunde 800 m rungtyje pagreitėjusi G. Galvydytė teigė, jog 2025-ieji – sėkmingiausi jos karjeroje: „1 min. 57,96 sek. – tikrai aukštas rezultatas. Pernai bėgau 1 min. 59,18 sek. ir tai buvo pirmas kartas, kai lipau iš dviejų minučių. Dabar esu daug greitesnė ir galėsiu mąstyti apie lipimą iš 1:57 min., kas būtų arti Lietuvos rekordo. Šie metai yra stipresni vien dėl patobulėjusios asmenybės. Rezultatai kalba patys už save. Manau, kad daug ką nustebinau bėgdama dvi rungtis ir patekdama į du pusfinalius. Tai yra geras rezultatas, kuris parodo, kad aš esu ne vienkartinė bėgikė, kuri greitai subėga ir tuo pasibaigia. Aš galiu parodyti savo stabilumą.“
Iki čempionato pabaigos Tokijuje liksianti bėgikė iš pradžių atšvęs savo pasirodymą, o vėliau palaikys disko metikus: „Sakiau Justinui Beržanskiui, kad dabar vyksime į „McDonald‘s“ atšvęsti, nes nesimėgavau greito maisto restoranais kurį laiką.“
