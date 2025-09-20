Dėl nepatekimo į pasaulio čempionato finalą nusivylusi Liveta Jasiūnaitė: buvo galima ir geriau

Į finalą pateko dvylika ieties metikių, paskutinės patekusios dalyvės rezultatas – 60,98 m. Kvalifikacijoje toliausiai skriejo serbės Adrianos Vilagoš ietis (66.06 m).
„Sunkiai sunkiai. Buvo tikslas patekti į finalą, nepavyko, tai vertinu, kad buvo galima ir geriau. Šiek tiek pirmas bandymas išblaškė, nes atėjau pasiruošus metimui ir buvo nuimta mano atžyma, tai teko iš naujo išsimatuoti įsibėgėjimą. Truputį išblaškė, nes nebuvo taip, kad ateini ir iškart meti. Vėliau sekė techninės klaidos, kurios neleido patekti į finalą“, – savo pasirodymą apžvelgė L. Jasiūnaitė.
2017 metais pasaulio čempionate Londone (Didžioji Britanija) lengvaatletė užėmė 26-ą vietą, 2019-aisiais Dohoje (Kataras) kvalifikavosi 23-ia, 2022-aisiais Oregone (JAV) pavyko užimti 10-ą vietą, o 2023-aisiais pasirodymas Budapešte (Vengrija) buvo paženklintas 14-a vieta.
Šiais metais L. Jasiūnaitės paleista ietis toliausiai skriejo 62,38 m. Europos komandinio čempionato aukščiausiame divizione sportininkė iškovojo trečią vietą, o Lietuvos čempionate pasidabino aukso medaliu. Asmeninį rekordą, o kartu ir Lietuvos rekordą, ieties metikė fiksavo 2019-aisiais (63,98 m).
„Nežinau, gal kažkokių minčių bus ateityje, bet dabar nemanau, kad kažką išsinešiu labai vertingo [iš čempionato]“, – sakė L. Jasiūnaitė.
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja vienuolika lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.
Naujausi komentarai