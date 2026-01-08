Benedikto Vanago ekipažas pateko į avariją: bolidas stipriai apgadintas

Kaip pranešė komanda, incidentas įvyko nepažymėtoje vietoje arba ekipažui nuklydus nuo trasos. Nors pilotas ir šturmanas nenukentėjo, situacija trasoje išlieka sudėtinga – automobilis stipriai apgadintas, o ekipažas ilgą laiką nejudėjo iš įvykio vietos.
„Su mumis viskas gerai. Daugiau informacijos – vėliau“, – trumpą žinutę perdavė pats ekipažas.
Vis dėlto, remiantis portalo „Delfi“ pateikta informacija, nuo maždaug 13 valandos vietos laiku (12 val. Lietuvos laiku) sportininkai liko stovėti trasoje, o tai leidžia manyti, kad techniniai pažeidimai – rimti. Apie tai, kad Benedikto Vanago bolidas patyrė didelę žalą, patvirtino toje pačioje kategorijoje lenktyniaujantis Gintas Petrus.
Problemos komandą persekiojo jau anksčiau. Dar praėjusią dieną B. Vanagas buvo informavęs apie techninius nesklandumus – starto metu bolidas liko be sankabos. Dėl riboto ryšio su išoriniu pasauliu ekipažas galėjo perduoti tik trumpas žinutes tiek komandai, tiek gerbėjams.
Kadangi maratono etape sportininkams neleidžiama naudotis mechanikų pagalba, pilotui ir šturmanui teko patiems spręsti technines problemas. Ryte prieš startą jie pranešė, kad sankabą pavyko sutvarkyti, tačiau paradoksalu – pirmosios dienos rezultatas, kai ekipažas važiavo be jos, buvo geresnis: 24-a vieta klasėje.
Kol kas neaišku, ar sutvarkyta sankaba veikė patikimai ir ar būtent techniniai nesklandumai prisidėjo prie avarijos.
Tikimasi, kad daugiau detalių pats sportininkas pateiks vėliau, pasiekęs bivuaką Haile, kur jau įsikūrusi jo komanda.
