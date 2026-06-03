 Dirkstys ruošiasi UTMA ringui – Tailande iškovojo pergalę

Dirkstys ruošiasi UTMA ringui – Tailande iškovojo pergalę

Po kovos laukė karšti sužadėtinės sveikinimai
2026-06-03 10:33 diena.lt inf.

Jaunoji Lietuvos kikbokso žvaigždė Dominykas Dirkstys Tailande ruošiasi artėjančiam UTMA 19 turnyrui.

<span>Dirkstys ruošiasi UTMA ringui – Tailande iškovojo pergalę</span>
Dirkstys ruošiasi UTMA ringui – Tailande iškovojo pergalę / T. Biliūno/BNS nuotr. ir vaizdo įrašo stop kadras

Klaipėdietis „Bangla Boxing Stadium“ turnyre susirėmė su vietiniu kovotoju. Tą dieną iš viso vyko aštuonios kovos – dviejose rungėsi ir Rusijos piliečiai.

Savo „Instagram“ paskyroje D. Dirkstys pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame vienu kojos smūgiu pargriauna varžovą.


View this post on Instagram


A post shared by King Dirkstys🦁👑 (@dirkstys)

Bučiniais po triuškinančios pergalės sužadėtinį sveikino ir Tailande viešinti Oksana Pikul.

Primename, kad 24-erių sportininkas ruošiasi bene didžiausioms karjeros rungtynėms – UTMA 19 turnyre 94 svorio kategorijoje susikaus su Sergejumi Maslobojevu. Dviejų stipriausių Lietuvos kikboksininkų akistata laukia rugsėjo 26 d. Kaune.

Šiame straipsnyje:
Dominykas Dirkstys
UTMA 19
kikboksas
nokautas
kova
Oksana Pikul

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų