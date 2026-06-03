Dirkstys ruošiasi UTMA ringui – Tailande iškovojo pergalę

Klaipėdietis „Bangla Boxing Stadium“ turnyre susirėmė su vietiniu kovotoju. Tą dieną iš viso vyko aštuonios kovos – dviejose rungėsi ir Rusijos piliečiai.
Savo „Instagram“ paskyroje D. Dirkstys pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame vienu kojos smūgiu pargriauna varžovą.
Bučiniais po triuškinančios pergalės sužadėtinį sveikino ir Tailande viešinti Oksana Pikul.
Primename, kad 24-erių sportininkas ruošiasi bene didžiausioms karjeros rungtynėms – UTMA 19 turnyre 94 svorio kategorijoje susikaus su Sergejumi Maslobojevu. Dviejų stipriausių Lietuvos kikboksininkų akistata laukia rugsėjo 26 d. Kaune.
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