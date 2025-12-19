Dirkstys per vieną vakarą įveikė net du varžovus

D. Dirkstys „Riga Fight Night“ turnyre susikovė su Ričardu Jurkevičiumi ir Dmitrijumi Točonijumi.
Pirmoje kovoje klaipėdietis kairiąja ranka nokautavo savo varžovą.
„Pirma kova laimėta, už kelių valandų turiu dar vieną kovą. Laimėjau pirmam raunde. Kitą kovą, manau, irgi laimėsiu pirmam raunde“, – po pirmosios pergalės instagrame rašė jis.
Paaiškėjo, kad D. Dirkstys buvo teisus – antrasis priešininkas, D. Točonijus, taip pat nusileido lietuviui.
„2 iš 2. Bendras abiejų kovų laikas – 1 minutė. Tai buvo 14-oji mano kova šiais metais, 14-oji pergalė ir 13-as nokautas. Ačiū, iki“, – rašė D. Dirkstys.
