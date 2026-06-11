Iš „Formulės 1“ trasų į Palangą: lenktynėms vadovaus aukščiausio lygio licenciją turintis lietuvis

Pirmasis ir vienintelis lietuvis, gavęs FIA super licenciją
„Super Licence“ bent iš pirmo skamba pompastiškai, tačiau iš esmės tai aukščiausias oficialių FIA asmenų licencijos lygis pasaulyje. Tokia licencija išduodama tik žmonėms, dirbantiems „Formulės 1“ čempionate“, – pasakojo K. Aleknavičius ir paaiškina, kad FIA licencijų sistema veikia kiek kitaip nei įprasta Lietuvoje.
Čia nėra nuoseklaus kilimo nuo žemesnės kategorijos iki aukštesnės – FIA oficialių asmenų lygis kasmet priklauso nuo to, į kokius renginius jie skiriami. Super licenciją gauna tik tie asmenys, kurie buvo paskirti dirbti „Formulės 1“ etapų lenktynėse.
Šiemet K. Aleknavičius dirbs dviejuose „Formulės 1“ etapuose – Barselonoje ir Austrijoje, Spielberge. Jei kitąmet negautų darbo „Formulės 1“ lenktynėse, pasakoja Kipras, jo licencija būtų vienu lygiu žemesnė – platininė.
Tiesa, nors lietuvio darbotvarkėje nestinga renginių visame pasaulyje, „Aurum 1006 km powered by Hankook“ savaitgalis jo kalendoriuje jau eilę metų lieka nejudinamas.
Šiemet Palangoje jis eis varžybų vadovo pareigas. Galima didžiuotis ir tuo, kad šis pasirinkimas nėra tiesiog patogus sutapimas kalendoriuje: praėjusiais metais dėl Palangoje vykstančių lenktynių K. Aleknavičius atsisakė teisėjavimo FIA WRC Estijoje, o šiemet – darbo Airijoje vyksiančiame Europos ralio kroso čempionato etape.
Pašnekovas teigia, kad renginius deleguojantys FIA atstovai jau puikiai žino Lietuvoje vykstantį ištvermės lenktynių savaitgalį ir supranta, kad jam tai – lyg varžybos namų aikštelėje.
Į FIA akiratį pateko pats to nežinodamas
Kipro kelias į aukščiausią automobilių sporto etaloną prasidėjo netikėtai jam pačiam. Prieš kelerius metus jis sulaukė laiško iš FIA, kad yra atrinktas į „High Performance“ programą – itin intensyvų mokymų ciklą, skirtą būsimiems aukščiausio lygio FIA sporto komisarams.
„Pradžioje pagalvojau, kad čia kažkoks pokštas, ypač dėl to, kad po gauto laiško sekė ilga tyla. Paskui gavome kvietimą atvykti, kur buvome šeši žmonės iš viso pasaulio, o pirmas mūsų neatsitiktinis klausimas – kodėl mes čia? Tada mums buvo pranešta, jog FIA mus stebėjo jau trejus ar ketverius metus“, – prisiminė K. Aleknavičius.
Jis pasakoja, kad kurį laiką aktyviai dalyvavo FIA mokymuose, seminaruose, mokymosi platformoje internete laikė įvairius testus – nuo etikos iki antidopingo ar tarptautinės sporto disciplinos temų. Ne todėl, kad privalėjo, o todėl, kad buvo įdomu.
Vėliau lietuvis pateko į regioninių komisarų mokymus, skirtus raliui, išlaikė galutinį egzaminą aukščiausiu įvertinimu ir gavo „Distinction Level“ sertifikatą. Šie žingsniai atvedė į FIA „High Performance“ programą, o vėliau – ir į „Formulę 1“.
Praėjusiais metais K. Aleknavičius dirbo WRC Portugalijoje, „Formulės 1“ etapuose Barselonoje ir Monzoje. Tuo metu jo statusas buvo „High Performance Programme Trainee“ – jis dalyvavo sporto komisarų procesuose, tačiau dar neturėjo sprendžiamosios galios. Vis dėlto praktika buvo itin intensyvi: viename renginyje jam teko vesti dviejų F2 lenktynininkų apklausą po incidento. Negana to, abu dalyvavę buvo tos pačios komandos nariai.
„Lietuvoje tokių situacijų beveik nebūna, – sakė K. Aleknavičius ir užsiminė, jog gavo pagyrų už tai, kaip valdė situaciją. – Sakau jiems, kad čia pas jus būna kokie penki išklausymai per renginį, pas mus Lietuvoje jų gali būti ir trisdešimt. Tai patirties kaip ir turiu sukaupęs.“
Lenktynės Palangoje – neatsiejama gyvenimo ir karjeros dalis
Šiemet „Aurum 1006 km lenktynėse“ K. Aleknavičius bus varžybų vadovas. Pastaruosius dvejus metus Palangoje jis dirbo kaip „chief flag marshal“ – žmogus, koordinuojantis trasos teisėjų postus ir lenktynių eigą per juos.
Naujos pareigos reiškia platesnę atsakomybę: starto procedūras, dalyvių instruktažus, administracinę bei sportinę trasos valdymo dalis. Kitaip tariant, jam teks rūpintis, kad didžiausias Baltijos šalyse automobilių sporto renginys vyktų sklandžiai ir pagal aukščiausius standartus.
„Aurum 1006 km lenktynių“ organizatoriai neslepia pasididžiavimo tuo, kad didžiausiame Lietuvoje lenktynių festivalyje dirba lietuviai, pasauliniu lygiu įrodę savo sugebėjimus.
K. Aleknavičiaus vaidmuo lenktynėse svarbus ne tik simboliškai. Tai reiškia, kad į Lietuvos automobilių sportą ateina patirtis iš „Formulės 1“, WRC ir kitų FIA renginių, drauge dirbantys teisėjai gali semtis žinių ir aukščiausio lygio praktikos, o lenktynininkai – būti tikri, kad sprendimai bus priimti laikantis tarptautinių standartų.
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