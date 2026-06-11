Hobis virto tikru sportu – vyksta net Europos čempionatai

Daugelis jau girdėjo apie hobį, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip strikinėjimas laikant žaislinį arkliuką, tačiau iš tiesų tai yra sporto šaka – „hobby horsing“.
Ši veikla jau tapo dideliu tarptautiniu reiškiniu. Neseniai įvyko čempionatas, sutraukęs net 11 šalių atstovus.
„Dėl to, kad renginys yra tarptautinis, jo organizavimas nebuvo visai paprastas, nes visos dalyvaujančios šalys turėjo savo idėjų, kaip jį reikėtų rengti“, – pasakojo organizatorė Drahomira Kosvancova.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Kiekvienas dalyvis varžėsi už savo šalį ir siekė parsivežti apdovanojimų. Iš viso čempionate dalyvavo 243 sportininkai.
Nors „hobby horsing“ dažniausiai siejamas su vaikais ir paaugliais, atvirose kategorijose varžėsi ir suaugusieji.
Prie varžybų galėjo prisijungti net žiūrovai, anksčiau nė negalvoję dalyvauti čempionate.
„Turime dviejų tipų etapus. Vienu atveju visus metus vyko atrankinės varžybos, kurias organizavo nacionalinės asociacijos, o kitos kategorijos buvo visiškai atviros. Todėl jei žiūrovas jautėsi pakankamai pasiruošęs, jis galėjo tiesiog užsiregistruoti ir dalyvauti“, – aiškino D. Kosvancova.
„Hobby horsing“ sportas atsirado 2010-aisiais. Iš pradžių jis buvo populiarus tik tarp vaikų. Tuomet mažai kas galėjo pagalvoti, kad per šešiolika metų ši sporto šaka taip išpopuliarės įvairiose pasaulio šalyse.
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