Įspūdingą nokdauną pademonstravęs Jazevičius prasiskynė kelią į Algirdo Šociko turnyro finalą

Gana užtikrintai pasirodymą A. Šociko turnyre pradėjo Edgaras Skurdelis (iki 60 kg), kuris pusfinalyje rezultatu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) įveikė moldovą Vladimirą Melenčių.
Pergale džiaugėsi ir Nojus Šmatauskas (iki 65A kg), kuris ketvirtfinalyje rezultatu 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) nugalėjo tadžiką Jusufą Alijevą.
Ilgai ringe neužtruko Arvydas Dainys (iki 80 kg), kuris ketvirtfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde pranoko škotą Alaną Perrie. Identiškai baigėsi ir Jono Jazevičiaus (virš 90 kg) pusfinalio kova, kurios pirmajame raunde į įspūdingą nokdauną, po kurio nebeatsigavo, buvo pasiųstas vokietis Ivanas Byblius.
Ugnė Vasiliauskaitė (iki 60 kg) ketvirtfinalyje rezultatu 0:5 (25:30, 27:30, 26:30, 25:30, 25:30) nusileido škotei Niamhai Mitchell.
Ketvirtfinalio barjero neperžengė Pijus Valiokas (iki 80 kg), rezultatu 2:3 (28:29, 30:27, 27:30, 27:30, 29:28) neprilygęs suomiui Aapo Lehtonenui. Pralaimėjimą pusfinalyje patyrė Martinas Moisejenko (iki 85 kg), kuris rezultatu 1:4 (29:28, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neatsilaikė prieš moldovą Illia Valigurschį.
Penktadienį, gegužės 15 d., vyksiančiuose pusfinalių susitikimuose varžysis dvylika tautiečių. Pirma į ringą lips Ana Starovoitova (iki 60 kg), kuri boksuosis su ketvirtadienį jau laimėjusia N. Mitchell, o po jos seks Beatričė Savickaitė (iki 60 kg), susitiksianti su lenke Wiktoria Hass.
N. Šmatauskas (iki 65A kg) varžysis su šveicaru Magdy Abu Abdo, Mykolas Brokas (iki 65B kg) išbandys škoto Leo Churcho jėgas, Nedas Gudomskas (iki 65B kg) boksuosis su latviu Nikolajsu Zamjatinsu, o Aleksandras Trofimčiukas (iki 70A kg) susitiks su škotu Tayloru McMahonu.
Toliau lietuvių kovas pratęs Donats Rokis (iki 70A kg), kuris varžysis su šveicaru Timu Rufu. Edgaras Trotenskis (iki 70B kg) išbandys šveicaro Mikos Reicheno jėgas, Davidas Ratovičius (iki 75 kg) boksuosis su lenku Lukaszu Zygula, o Vladimiras Abramovas (iki 75 kg) susitiks su šveicaru Alpha Kaseru.
Ketvirtadienį jau laimėjęs A. Dainys (iki 80 kg) varžysis su lenku Nikodemu Kozaku, Darius Voišnarovičius (iki 90 kg) boksuosis su armėnu Davitu Simonyanu, o Dominykas Kropa (iki 90 kg) susitiks su škotu Robertu McNulty.
Gegužės 15 d., penktadienį, nuo 16 val. boksininkai išbandys jėgas pusfinalių akistatose, o gegužės 16 d., šeštadienį, nuo 17 val. bokso sporto mėgėjų lauks pajėgiausių turnyro sportininkų finalų susitikimai.
Įėjimas A. Šociko turnyro lankytojams – nemokamas. Gyvai stebėti varžybų negalinčių žiūrovų patogumui visos turnyro kovos bus tiesiogiai transliuojamos Lietuvos bokso federacijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Naujausi komentarai