Istorinių automobilių ralis: kartą paragavęs – negali sustoti

Po pergalingo finišo Linas labiausia džiaugėsi, kad pirmąkart jam pavyko nugalėti su Evelina, kurios indėlis tikrai didelis, nes tokiame renginyje sėkmei įtaką daro ne greitis, o labai tikslus organizatorių užduočių įvykdymas. Nugalėtojas akcentavo, jog tai buvo sunkiausios jo laimėtos varžybos, nes renginio lygis kasmet kyla: čia rungiasi daug pajėgių, vienas kito vertų varžovų, nelinkusių sudėti ginklų iki pat finišo.
Bičiulių ir bendraminčių fiesta
„Tą pastebėjo ne vien Linas, – sakė pagrindinis gegužės 23-ąją rengiamo „Vilduja“ istorinių automobilių ralio organizatorius, VšĮ „Saugus ratas“ vadovas Valdas Juozas Vilūnas. – Didžiausias mūsų pasiekimas, jog 2013 m. realybe virtęs sumanymas nė karto nebuvo užgesęs, o per tą laiką surengta per dvi dešimtis tokių ralių, kurių daugelis dalyvių tapo ištikimais mūsų pagalbininkais, planuojančiais vasaros atostogų maršrutus pagal mūsų ralių grafikus“.
„Saugaus rato“ istorinės technikos žygiai garsėja kaip tikra bičiulių ir bendraminčių fiesta, kurios organizatoriai dalyvius kviečia asmeniškai arba gavę anksčiau dalyvavusių rekomendacijas.
Kuris iš jau įvykusių tokių ralių buvo įsimintiniausias tiek dalyviams, tiek jo organizatoriams?
„Dar vienas mūsų laimėjimas, jog po finišo beveik niekada negirdime kandesnių pastabų, nekalbant jau apie didesnes pretenzijas, – teigė V. J. Vilūnas. – O išskirti vieną sunku, nes kasmet stengiamės parinkti ne tik įdomius, nesikartojančius su ankstesniais maršrutus, bet ir vertingų kultūrinio istorinio paveldo objektų lankymą ir išsamesnę pažintį su jais, susitikimus su įdomiais žmonėmis“.
„Saugaus rato“ rengiamų istorinių automobilių ralių dalyvių technika, žavėdama žiūrovus, ne kartą riedėjo ir kaimyninės Lenkijos keliais, todėl daugeliui į atmintį įstrigusi „Pasienio fiesta“, kurią įveikusius kerėjo Dzūkijos krašto grožis, o ir per Aukštaitiją driekėsi nemažiau įspūdingi maršrutai Zarasai – Stelmužė – Antazavė – Salakas – Vasaknų dvaras ar Biržų krašte vykęs ralis „Radvilų keliais“, nemažai istorijos pamokų jų dalyvius privertusios išmokti, Jonavoje startavusios ir finišavusios varžytuvės, skirtos atkurtos Lietuvos 100-mečiui, ralis Prezidento Antano Smetonos keliais ar „Palei rubežių“, kurio dalyviai džiaugėsi iš naujo atradę mažiau pažintą Rytų Lietuvą.
Siekia didesnės įvairovės
Organizatoriai, siekdami didesnės įvairovės, stengiasi, kad renginyje važiuotų skirtingų markių ir modelių automobiliai, kurių gama kasmet kinta. Nepaisant to, daugelis žiūrovų jau spėjo įsiminti dalyvių, besistengiančių nepraleisti nė vieno tokio renginio, išpuoselėtą, antrajai jaunystei prikeltą techniką.
Gegužės 23-ąją Elektrėnuose startuos ir darnus uteniškių, „Vijurko“ vardu pavadintos komandos Anželikos ir Vaido Jurkų ekipažas, vairuosiantis 1990 m gamybos „Mercedes Benz W124“. Tapo tradicija, kad vyro ir žmonos duetui akompanuoja ir nė karto varžybų nepraleidę jų vaikai Vincentas ir Adelė, galima sakyti, išaugę drauge su šiais raliais.
Pernykščiai varžybų laimėtojai alytiškiai L. ir E. Žvinakevičiai sėkmę jiems atnešusį BMW 535i šiemet iškeitė į 1991 m laidos „Volkswagen Golf“, o Audrius ir Mindaugas Čepkai finišo sieks su 1990 m. gamybos „Porsche 944 S2“.
Visi šie ekipažai varžysis Youngtimer klasėje.
Nuo „Saugaus rato“ iki Monte Carlo
Senesnių, Oldtimer keturračių klasėje vienais iš favoritų laikomas „Vilduja Racing“ Tado Vitkevičiaus ir Justo Lengvino duetas. Vilniečiai į trasą išvairuos 1978 m švedų gamybos SAAB 96 V4 automobilį, gerai pažįstamą ne tik Lietuvoje rengiamų varžybų, bet ir garsiojo Monte Carlo ralio žiūrovams.
Vilniškės įmonės „Vilduja“ vadovas T. Vitkevičius automobilių sporte debiutavo, šiandieniniais masteliais – vėlokai, 2019 metais, VšĮ „Saugaus rato“ rengiamame istorinių automobilių ralyje. Ir „užsikabino“. Vėliau jis tapo nepakeičiamu šių ralių, taip pat veteranų velykinio bei kalėdinio slalomų, „Kauno rudens“ ralių ir kitų lenktynių dalyviu. Tadas keitė tik automobilius: pradėjęs nuo kuklaus, puikaus dizaino ir įsimenančio ZAZ 965 vėliau sėdo prie SAAB 96 V4 vairo, o paskutinę, įsimintiniausią pergalę, laimėjęs ralį „Aplink Lietuvą“, iškovojo su „Tesla Model Y“.
T. Vitkevičius ne tik nuolatinis šių varžybų dalyvis, bet ir rėmėjas, dedantis daug pastangų, kad renginys vyktų sklandžiai ir paliktų kuo geriausius įspūdžius jo dalyviams.
Tadas ne vienintelis „Saugaus rato“ rengiamo ralio dalyvis, kuriam teko garbė varžytis ir garsiojo Monako ralio trasomis. Drauge su juo čia lėkė ir kaunietis Andrius Vaitekūnas, šįkart su dukra Sofija 1974 m gamybos egzotiškuoju vokišku „Volkswagen Karmann Ghia“ papildysiantis „Vilduja“ istorinių automobilių ralio sportininkų gretas.
Nuolatinis šių ralių dalyvis Jurijus Krinicynas iš Panevėžio su Danute Pamerneckyte vairuos 1976 m laidos „Škoda S100“, o alytiškiai Saulius Kanišauskas su Mariumi Beniuliu – dviem metais senesnį, tačiau ne mažiau aistrų keliantį „Dodge Monaco“.
Prologui ir finišui – dvejos slalomo varžybos
Šis ralis prasidės ir baigsis slalomo varžybomis, suteikiančiomis papildomo patrauklumo ir sulaukiančiomis žiūrovų dėmesio. Juk negali likti abejingas reginiui, kai nedidelėje aikštelėje suka ratus ir „gyvatukus“ egzotiški, anaiptol ne kompaktiški istoriniai automobiliai.
Pirmosios slalomo varžybos įvyks renginio starto vietoje, Elektrėnų techninės apžiūros stoties teritorijoje. Ir neatsitiktinai – jau antrus metus, kai TUV NORD Lietuva, priklausanti tarptautinei TÜV NORD įmonių grupei, tampa renginio partneriu ir prisideda prie istorinių automobilių paveldo puoselėjimo Lietuvoje.
Šiemet TUV NORD Lietuva yra ne tik gegužės 23 d. vyksiančio istorinių automobilių ralio partneris, bet ir dalyvis, kurio atstovai teigia, jog dalyvavimas šiame renginyje atspindi įmonės siekį prisidėti prie istorinių transporto priemonių entuziastų bendruomenės ir techninio paveldo išsaugojimo mūsų šalyje. Daugiau nei tris dešimtmečius dirbančios įmonės viena iš esminių veiklos funkcijų – istorinių motorinių transporto priemonių pripažinimas Lietuvoje.
Renginiui artėjant prie pabaigos, jo dalyviai rinksis ne tik kauniečių pamėgtoje slalomo aikštelėje prie VDU ŽŪA, (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.), kur antrą kartą išmėgins jėgas automobilių sporto pradžiamoksliu laikomame slalome.
„Vilduja“ istorinių automobilių ralis gegužės 23 d. startuos prie Elektrėnų TUV Nord stoties (Sabališkių g. 1), o jo dalyviai per Žaslius, Palomenę, Gegužinę, Ruklą, Jonavos ir Kauno gatvėmis, įveikę apie 200 km, finišuos Kačerginėje prie kavinės „Kačerga“.
