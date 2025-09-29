Italijos tinklininkai apgynė pasaulio čempionų titulą

Tai buvo jau penktasis Italijos iškovojo pasaulio čempionų titulas. Pagal šį rodiklį jie nusileidžia tik vienintelei Sovietų Sąjungai, kuri taurę laimėjo šešis kartus.
Tuo pačiu Italijos tinklininkai pakartojo prieš dvi savaites Tailande savo tautiečių pasiektą laimėjimą. Italės taip pat šiemet tapo planetos čempionėmis.
Jau pusfinalyje italai, žaisdami su Lenkija, demonstravo savo charakterį. Visuose trijuose setuose italai nemažą laiko dalį praleido atsilikdami, tačiau sugebėjo laimėti mačą 3-0 (25:21, 25:22, 25:23).
Finalo pirmojo seto viduryje bulgarai dar pirmavo dviem taškais, bet tada italai pelnė penkis taškus paeiliui ir vėliau laimėjo setą 25:21.
Antrajame sete lemiamu veiksniu tapo vieno didžiausių čempionato atradimų Yuri Romano penki iš eilės neatremiami padavimai (ace), po kurių Italijos tinklininkai atitrūko ir tapo nebepavejami (25:17).
Nepaisant to, jauna, bet ambicinga Bulgarijos rinktinė sugebėjo atsitiesti trečiajame sete. Bulgarus į priekį vedė Aleksandras Nikolovas, iš viso surinkęs 23 taškus.
Visgi ketvirtajame sete italai susigrąžino iniciatyvą ir savo žvaigždžių Simone Giannelli ir Alessandro Michieletto vedami pasiekė įspūdingą pergalę.
Šis pasaulio čempionatas pasižymėjo netikėtais rezultatais ir Europos komandų triumfu. Ta pat Italija grupės etape 2-3 sensacingai pralaimėjo Belgijai, bet vėliau pasiekė penkias pergales, atvedusias iki pasaulio pirmenybių sosto.
Bronzos medalius iškovojo Lenkijos rinktinė, mače dėl trečiosios vietos 3-1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) įveikusi Čekijos komandą.
Čekijos tinklininkai pirmą sykį žaidė pasaulio čempionato ketvirtfinalyje, todėl jie užfiksavo savo geriausią rezultatą istorijoje.
Visišką fiasko čempionate patyrė olimpinė čempionė Prancūzija, kuri grupės etape pralaimėjo Suomijos bei Argentinos rinktinėms ir baigė savo pasirodymą.
Grupės etapo Filipuose taip pat neįveikė trečią vietą pasaulio reitinge užimanti Brazilija bei septintoje vietoje esanti Japonija.
Geriausiu pasaulio čempionato žaidėju išrinktas italas Alessandro Michieletto.
Į simbolinę geriausių žaidėjų rinktinę taip pat išrinkti italai Simone Giannelli, Fabio Balaso ir Yuri Romano, bulgarai Aleksandras Nikolovas ir Aleksas Grozdanovas bei lenkas Jakubas Kochanowskis.
