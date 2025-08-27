Kauno „Žalgirio“ arenoje – neįprastas vaizdas

Kauno „Žalgirio“ arenoje vietoje krepšinio aikštelės, lankų ar bumbsinčių kamuolių artimiausias kelias dienas bus galima išvysti fechtuotojus ar, pavyzdžiui, kliūčių ruožą įveikiančius sportininkus.
„Esame pirmieji pasaulio čempionato organizatoriai uždaroje arenoje. Tai yra didelis iššūkis, nes standartai dėliojasi tik dabar, praktika kuriasi tik dabar. Ką matote arenoje, yra didelio ir ilgo darbo pasiruošimas. Kiekvienas metras arenoje yra apskaičiuotas“, – teigė Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos gen. sekretorius Justinas Kinderis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Kaune vykstantis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas – tai pirmą kartą Lietuvoje rengiamos olimpinės sporto šakos elitinės varžybos.
„Viskas veikia. Techniniai delegatai viską apžiūrėjo. Labai smagu matyti bei girdėti atsiliepimus apie tą pirmą arenos įspūdį“, – džiaugėsi J. Kinderis.
Mūsų šalies garbę gina jauna, bet ambicinga komanda, kuriai teks išbandyti jėgas su geriausiais planetos penkiakovininkais. Istoriniame Lietuvai sporto renginyje dėl medalių varžysis apie 200 atletų iš 35 šalių.
Mūsų šalies rinktinę sudarys 13 sportininkų: 5 moterys ir 8 vyrai.
„Paskutiniai mėnesiai pasiruošimo tikrai buvo visokie. Buvo banguoti, nebuvo viskas tobulai. Bet mūsų sportas toks yra – neįmanoma visko turėti puikiai. Yra penkios sporto šakos, sunkus sportas. Džiaugiuosi, kad esu sveika ir atvykau į varžybas pasiruošusi gerai“, – kalbėjo penkiakovininkė Elzbieta Adomaitytė.
Pasaulio čempionato fechtavimo, kliūčių ruožo ir bėgimo-šaudymo rungtys vyks pagrindinėje arenoje, o plaukimas – arenos baseine.
Geras jausmas.
„Šiais metais Budapešte Pasaulio taurėje buvo irgi panašioje arenoje. Jau teko paragauti to arenos jausmo. Bet yra toks jaudulio elementas. Matai tas šviesas ir įsivaizduoji, kad gali būti pridėta daug tokios papildomos energijos ir adrenalino, kuris gali arba pakenkti, arba padėti“, – įspūdžiais dalijosi E. Adomaitytė.
Pirmąsias dvi čempionato dienas vyks kvalifikacinės varžybos, o ketvirtadienį ir penktadienį sportininkai kovos dėl patekimo į finalus. Galiausiai pasaulio čempionai paaiškės jau šeštadienį.
„Man viena geriausių patirčių, kai įžengusi į fechtavimo salę pasijutau, kaip Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Geras jausmas. Taip pat visada atvykusi į varžybas, pirmiausia pasižiūriu į bėgimo trasą, o ji Kaune man patinka“, – sakė 2024 m. pasaulio šiuolaikinės penkiakovės vicečempionė Blanka Guzi.
Šiuolaikinė penkiakovė Lietuvai yra viena sėkmingiausių olimpinių sporto šakų, padovanojusi net penkis žaidynių medalius ir pagal apdovanojimų kiekį nusileidžianti tik lengvajai atletikai.
