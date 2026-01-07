Ketvirtasis Dakaro ralio ruožas: Žala ir Baciuška savo kategorijose – tarp lyderių

Šis etapas – vienas išskirtiniausių visame ralyje. Dalyviai bus be įprastos komandos pagalbos – jie negali naudotis mechanikų paslaugomis, todėl bet kokius techninius gedimus privalo šalinti patys. Dalyviai turi ne tik važiuoti greitai, bet ir išmintingai saugoti techniką, galvodami apie antrąją maratoninio etapo dieną. Taip pat sportininkai naktį praleis dykumoje.
Rokas Baciuška pasidalijo mintimis apie laukiantį iššūkį.
„Nauja diena – nauja nuotaikėlė. Gal todėl, kad dvi dienas nebus ryšio? Ar todėl, kad miegosime palapinėje ir valgysime sausą davinį?
Pirmasis maratoninis etapas (SS4) AlUla–AlUla su 452 km prieš akis. Pradžia atrodo greita, po to lyg akmenys ir zigzagai per kalnus, bet viskuo nebetikime, ką sako. Visiems reikės taupyti techniką, o ypač ratus, nes gyvensime be mechanikų. Vakar matėme, kad daug lyderių prarado šansus kovoti dėl 1 vietos. Mūsų stiprybė – turime tris atsarginius. Pagalba tarp lenktynininku galima. Bus dvi atskiros stovyklos. Rytoj po maratoninio ruožo (SS5 – 371km) pasieksime jau Hail miestą“, – feisbuke rašė R. Baciuška, startavęs 8.16 val. Lietuvos laiku.
Benediktas Vanagas į šiandienos kelio ruožą leidosi anksčiau.
„Šiandienos startas – vienas ankstyvesnių. Kilome auštant, 14 laipsnių šilumos. Teprasideda maratonas. Startas – 07.35 Lietuvos laiku“, – rašė B. Vanagas.
Automobilių klasė
B. Vanagas ir Aisvydas Paliukėnas sėkmingai įveikė 452 kilometrus ir kol kas užima 22-ą vietą.
R. Baciuška „Stock“ klasėje užėmė trečią vietą. Po finišo sportininkas sveikino varžovus, o šį maratoninį etapą apibūdino kaip tikrą išgyvenimą.
„Pirmasis maratoninis etapas už nugaros. Defender vėl 1–2–3. Sveikinimai Stéphane Peterhansel ir @mikametge su antra pergale iš eilės.
Dabar – palapinės, jokio ryšio ir pasiruošimas rytojui.
Rytoj antrasis maratono etapas (SS5) – vėl viskas be pagalbos. Tikras išgyvenimas“, – teigė R. Baciuška.
Gintautas Petrus užėmė 69-ą vietą, jo laikas – 06:06:11 val.
Motociklų klasė
Nerimantas Jucius šiame etape užėmė aštuntą vietą. Sportininko laikas – 05:06:47 val.
Dovydas Karka rikiuojasi šešioliktoje vietoje, jo laikas – 05:37:11 val.
Saulius Klevinskas finišavo per 05:55:12 val. ir užėmė 24-ą vietą.
Edvard Sokolovski užėmė 39-ą vietą, jo laikas – 06:14:12 val.
Iš lietuvių blogiausiai sekėsi Gediminui Šatkui. Sportininkas finišavo 83-ias.
Sunkvežimių klasė
V. Žala vis taikėsi į pirmą poziciją, deja, keliolikos minučių sustojimas turėjo kainą. Galiausiai sportininkas užėmė trečią vietą.
Bagių klasė
Mindaugas Sidabras finišavo 73-ias, jo laikas – 06:09:27 val.
13.18 val.: Nuvažiavęs 304 km specialiojo etapo distancijos, Vaidotas Žala sumažino atsilikimą nuo Martino Macíko iki 2.35 min. ir atrodo pasiryžęs išlaikyti tempą.
14.40 val.: Nuvažiavęs 386 km distancijos, V. Žala dar keletą sekundžių atitrūko nuo M. Macíko ir dabar nuo varžovo atsilieka 1.19 min. Mitchel van den Brink šiuo metu yra trečias, atsiliekantis 11.44 min. Macík jau pasiekė kitą laiko kontrolės punktą (418 km), tačiau jėgų pusiausvyra paaiškės, kai ten atvyks ir Žala.
Iš viso Dakaro ralyje dalyvauja trylika lietuvių ekipažų: Benediktas Vanagas, Rokas Baciuška, Gintas Petrus, Mindaugas Sidabras, Vaidotas Žala, Dovydas Karka, Saulius Klevinskas, Nerimantas Jucius, Gediminas Šatkus, Edvard Sokolovski, Karolis Raišys, Ignas Daunoravičius (navigatorius), Albertas Veliamovičius (navigatorius).
