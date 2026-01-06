Trečiasis Dakaro ralio etapas: Vanagas bendroje įskaitoje – keturioliktas

Benediktas Vanagas tarp lietuvių startuos pirmasis – 9.36 val. Lietuvos laiku.
Rokas Baciuška socialinėje erdvėje pasidalijo, kokie iššūkiai laukia šiame etape.
„Stage 3. Nauja diena, nauji kilometrai (422), įdomesnė vieta.
Panašu, kad praleisime dar keliomis valandomis automobilyje daugiau nei vakar – greičio ruožas +22 km, o pervažiavimų net trigubai daugiau (315 km).
Anot organizatorių, didelis dėmesys šiandien bus skiriamas navigacijai – daug aukštų ir, beje, labai gražių, per tūkstančius metų susiformavusių uolienų, o gale maršruto daug klaidinančių kelių, todėl bus labai svarbu išlikti susikoncentravus iki pat finišo.
Šiandienos trasos profilis: 58 proc. žvyro, 31 proc. smėlio, 11 proc. akmenų.
Dirbame savo darbą ir judame toliau. Startuojam: 10:02 LTU laiku“, – rašė R. Baciuška.
Kitų lietuvių laikai:
10.34 val. Mindaugas Sidabras
10.49 val. Gintas Petrus
Sunkvežimių klasėje rungtyniaujantis Vaidotas Žala išvažiuos 10.21 val.
Automobilių klasė
B. Vanagas ir Aisvydas Paliukėnas bendroje automobilių klasės įskaitoje užėmė keturioliktąją vietą.
„3 GR – done. Preliminariai P14.
AlUla atsiminiau kaip smėlio kraštą. Klydau. Dar viena diena akmenynuose... GR pradžioje pridėjome greičio.
90 kilometre stojome keisti rato. Ir kai pagalvojome, kad su vienu atsarginiu (akmenynuose!) turėsime nuvažiuoti 330 km, įsijungė saugesnis režimas. Šiek tiek vienoje vietoje paklaidžiojome, įtariame klaidą kelio knygoje. Į pabaigą pridėjome greičio. Gale turėjome keletą skrydžių, bet saugūs ir laimingi finiše.
P.S. Šiandien esame trečia Toyota finiše“, – feisbuke įspūdžiais dalijosi B. Vanagas.
R. Baciuška ir Oriolas Vidalis „Stock“ automobilių klasėje šiame etape liko antri.
Sunkvežimių klasė
V. Žala, įveikęs trečiąjį Dakaro ralio ruožą, užėmė septintąją vietą.
11.37 val.: V. Žalai – nesėkmingas startas sunkvežimių kategorijoje. Nuo lyderio atsilieka 8:21 min.
12.45 val.: pirmasis finišavęs lietuvis – Nerimantas Jucius. Kol kas bendroje motociklų klasėje užima aštuonioliktąją vietą.
13.13 val.: Dovydas Karka motociklų klasėje pasiekė 377 km atžymą. Kol kas lenktynininkas užima 32-ąją vietą.
13.29 val.: „GR3: pasiekėme KP 167. Ekipažas susidūrė su nesklandumais, todėl prarado nemažai laiko pirmoje GR dalyje.
Dabar, panašu, kad juda į priekį lenkdami varžovus, kuriuos prasileido stovėdami trasoje. Informuosime, kai tik sulauksime daugiau žinių apie priežastis“, – feisbuke rašė V. Žala.
