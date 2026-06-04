Klaipėdietė – Europos meninės gimnastikos čempionato stipriausiųjų šešetuke

Į rungties finalą Abigelė pateko septintuoju rezultatu, o lemiamame pasirodyme savo poziciją dar pagerino ir užėmė šeštąją vietą. Pratimuose su kamuoliu klaipėdietė užėmė 33 vietą.
Kita N. Juščės treniruojama gimnastė Lilija Maiboroda taip pat sėkmingai varžėsi Europos čempionate. Lilija buvo netoli finalo, bet viena klaida lėmė, kad sėkmė nusisuko. Pratimuose su lanku Lilija užėmė tryliktąją vietą, o pratimuose su kuokelėmis liko septyniolikta. Tai taip pat labai aukštas rezultatas Lietuvai.
Komandinėje jaunimo įskaitoje Lietuvos rinktinė užėmė šešioliktąją vietą iš 38 valstybių.
Suaugusiųjų varžybose Lietuvai atstovavo Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro sportininkė Skaistė Razokaitė, kurią treniruoja Valentina Bagrijeva ir Viktorija Petrova. Daugiakovės kvalifikacijoje Skaistė užėmė 62 vietą. Pratimuose su kuokelėmis ji buvo 61-a, o pratimuose su kaspinu – 67-a.
Europos čempionate startavo ir Lietuvos suaugusiųjų grupinių pratimų rinktinė, kurios sudėtyje buvo dvi „Viesulo“ sporto centro atstovės – Neda Vaivadaitė (tr. V. Bagrijeva ir V. Petrova) bei Ugnė Madzajūtė (tr. Dovilė Vilnonė ir Sandra Žilinskienė).
Traumų prieš pat čempionatą išretinta Lietuvos komanda daugiakovėje užėmė 22 vietą. Pratimuose su penkiais kamuoliais lietuvės buvo 19-os, o pratimuose su trimis lankais ir dviem poromis kuokelių – 23-ios.
Kels aukštesnius tikslus
A. Pucetaitės iškovota šeštoji vieta – vienas ryškiausių ne tik Klaipėdos, bet ir Lietuvos meninės gimnastikos pasiekimų Europos čempionate.
„Tikėjausi patekti į finalą, bet finale užimti šeštąją vietą tikrai nesitikėjau. Esu labai patenkinta. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę garsinti Lietuvą, ir esu labai dėkinga savo trenerei“, – sakė gimnastė A. Pucetaitė.
Abigelės užimta šeštoji vieta jaunimo individualioje rungtyje – pakartotas aukščiausias pasiekimas nepriklausomos Lietuvos meninės gimnastikos istorijoje. Prieš dvejus metus tai buvo pasiekusi kita Lietuvos atstovė.
„Individualiose varžybose yra didžiulė konkurencija, vien patekti į finalą yra be galo sunku. Labai džiaugiamės tokiu pasiekimu. Tai didelis laimėjimas ne tik pačiai sportininkei, bet ir man, kaip trenerei, taip pat ir tėveliams. Visi įdėjome daug pastangų, tai bendro darbo rezultatas.
Abigelė visose treniruotėse atiduoda 100 procentų savęs, yra disciplinuota, atkakli ir nuolat siekia tobulėti. Džiaugiuosi, kad jos pastangos ir atsidavimas atsispindėjo tokio aukšto lygio varžybose. Žinoma, visada norisi dar geresnio rezultato, tačiau šiandien svarbiausia pasidžiaugti tuo, ką pasiekėme. Užimta šeštoji vieta rodo, kad judame teisinga kryptimi ir galime drąsiai kelti dar aukštesnius tikslus ateičiai“, – įsitikinusi trenerė N. Juščė.
Pasak jos, kad būtų galima siekti dar geresnių rezultatų, reikėtų tik geresnės infrastruktūros – salės aukštomis lubomis, kurioje būtų galima geriau pasiruošti aukščiausio lygio varžyboms.
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