Klaipėdietis Lietuvos jaunimo čempionate iškovojo bronzos medalį

Klaipėdiečio ir vilnietės pora užėmė trečiąją vietą mišrių dvejetų, kurių buvo net aštuoniolika, grupėje.
14-metis T. Rimkus ir prieš keletą dienų 18-ąjį gimtadienį šventusi A. Ramaneckaitė nukeliavo iki pusfinalio. Mūšyje dėl vietos finale jie 0:2 (11:21, 10:21) nusileido kauniečiams Kiprui Sakalauskui ir Giedrai Velykytei.
Vaikinų dvejetų grupėje T. Rimkus rungtyniavo kartu su komandos draugu Roku Krūminu. Dviejų uostamiesčio badmintonininkų tandemas pateko į aštuntuką ir su kitais dvejetais pasidalijo penktąja–aštuntąja vietomis.
Vaikinų vienetų varžybose T. Rimkus šventė dvi pergales, tačiau aukščiau palypėti jam sutrukdė vilnietis Žygimantas Molis, įveikęs Donato Narvilo auklėtinį 2:0 (21:14, 21:18). Iš 24 dalyvių T. Rimkus su kitais varžovais pasidalijo devintąja–dvyliktąja vietomis.
A. Ramaneckaitė asmeniškai ir merginų dvejetų grupėje nežaidė.
