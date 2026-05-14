Kovotojų laimikis – 22 medaliai

Kaunietė B. Svinkūnaitė penktą Europos čempionato aukso medalį pelnė Batumyje (Sakartvelas).
Trenerio Ričardo Poškos auklėtinė svorio kategorijos iki 50 kg varžybose nugalėjo graikę Rafaelę Tsakiri, vengrę Lili Bihari, Vokietijai atstovaujančią Anastasiją Michailovą ir ukrainietę Alioną Veresniak.
„Laikiausi trenerio parengto ir savo asmeninio plano – laimėti. Labai džiaugiuosi, kad nenuvyliau savęs, trenerio, draugų, Lietuvos. Man tai labai svarbu“, – sakė B. Svinkūnaitė.
Trečią kartą Europos čempione tapo Brigita Gustaitytė (per 65 kg). Vilnietė nugalėjo turkę Bikem Ozturk, ukrainietę Maryną Voitovyč ir vengrę Csengę Toth, o finale po pratęsimo – klaipėdietę Mariją Sekundą.
„Jaučiau, kad esu geresnė, bet kova buvo apylygė. Maniau, kad prireiks antro pratęsimo“, – kalbėjo B. Gustaitytė.
Du aukso medalius iškovojo jaunių (iki 18 metų) varžybose dalyvavusi Karolina Radžiūnaitė (55–60 kg ir kata rungtis).
Pirmas vietas užėmė Augustas Ambrazaitis (jauniai, 75–80 kg), jaunių kata rungties komanda (Jonas Stanevičius, Titas Česnauskas ir Dovydas Ūselis) ir suaugusiųjų kata rinktinė (Diana Mačiūtė, Matas Sasnauskas ir Nikas Kvasys).
Batumyje lietuviai taip pat pelnė 6 sidabro, 9 bronzos medalius ir tarp komandų užėmė pirmą vietą. Laipteliu žemiau – ukrainiečiai (7 aukso, 5 sidabro ir 9 bronzos medaliai), toliau išsirikiavo Sakartvelo, Lenkijos, Rumunijos, Azerbaidžano, Vengrijos, Švedijos, Bulgarijos, Šveicarijos, Latvijos, Danijos, Turkijos, Nyderlandų ir Vokietijos atstovai.
