Lietuvos tinklininkių laukia akistata prieš vieną geriausių pasaulio žaidėjų

Engelholmo mieste vyksiančiame turnyre penktadienį 20 val. lietuvės žais su Švedijos rinktine. Švedės pirmajame turnyre Azerbaidžane įtikinamai 3:0 nugalėjo šeimininkes ir 3:0 nepaliko vilčių estėms.
Tai bus ypatinga akistata Lietuvos tinklininkėms, nes Švedijos rinktinei atstovauja viena geriausių pasaulio žaidėjų Isabelle Haak. Beje, ji yra būtent kilusi iš Engelholmo, todėl šeimininkės turės itin didelį palaikymą.
I. Haak šiuo metu atstovauja vienam stipriausių Europos klubų – Koneljano „Imoco Volley“ (Italija). 2022 metais ji buvo pripažinta geriausia Europos tinklininke.
Dar tik 26-erių metų tinklininkė yra daugkartinė Italijos, FIVB pasaulio klubų čempionė, taip pat triumfavusi CEV Čempionų lygoje. I. Haak buvo triskart išrinkta geriausia pasaulio klubų čempionato žaidėja, dukart pripažinta Čempionų lygos MVP. Taip pat ne kartą ji buvo tapusi naudingiausia Italijos ir Turkijos čempionatų žaidėja. Su Švedija ji 2024 metais triumfavo CEV Europos Auksinėje lygoje.
Nors laukia nelengvas išbandymas, Lietuvos tinklininkės pasiruošusios priimti šį iššūkį ir toliau kaupti patirtį sugrįžus į tarptautinius turnyrus.
„Nepasakyčiau, kad artėjančios rungtynės su švedėmis gąsdina. Greičiau atvirkščiai – net labiau motyvuoja. Ne kasdien gauni progą žaisti prieš tokio aukšto lygio žaidėją. Tai tik skatina parodyti geriausią savo žaidimą ir pasimėgauti tokia patirtimi“, – sakė viena jauniausių Lietuvos rinktinės žaidėjų Barbora Rakauskaitė, jau įsitvirtinusi startinėje sudėtyje.
B. Rakauskaitė buvo viena svarbiausių Lietuvos U18 ir U20 rinktinių žaidėjų, taip pat ji dominavo tarp bendraamžių šalies jaunimo pirmenybėse. Nors mergina tik šiemet baigė dvyliktą klasę, iškart tapo svarbia figūra ir atkurtoje moterų rinktinėje.
„Labai džiaugiuosi, jog esu moterų rinktinės dalis. Gera žaisti tarp žmonių, kurie tiek daug skleidžia pozityvo. Be to, tai yra tikrai vertinga patirtis, padedanti tobulėti ir įgyti naujų žinių. Nors ir pirmų rungtynių rezultatai iš Europos lygos buvo ne tokie, kokių tikėjomės, tačiau pamatėme, kad turime potencialo ir galime žaisti tokiame lygyje. Žinoma, dar daug turime spragų, bet ties tuo dirbame kiekvieną dieną“, – pasakojo B. Rakauskaitė.
Ji po šios vasaros turės naują karjeros iššūkį – sportininkė pakels sparnus už Atlanto, kur pradės studijas ir su „Colorado Buffaloes“ komanda varžysis NCAA I diviziono čempionate. Šis birželis jai yra itin įtemptas, nes atstovavimą rinktinei Europos lygoje reikia derinti su brandos egzaminais.
„Dėl egzaminų tikrai tenka šiek tiek keisti planus. Jau kelis kartus teko atskirai skristi į rungtynes ar iš jų dėl egzaminų laikų, tačiau kol kas pavyksta rasti kompromisus ir suderinti abu. Žinoma, vis tiek kartais tenka praleisti vieną kitą treniruotę, tačiau daugiau pastaruoju metu paaukojau mokslus, kadangi visą gegužę mažai lankiausi mokykloje ir dėl to teko daugiau mokytis savarankiškai“, – pripažino B. Rakauskaitė.
Šeštadienį 17 val. lietuvės susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos ekipa, kuri namuose vykusiame turnyre nusileido Ispanijai, bet nugalėjo Kosovą.
Primename, kad pirmajame turnyre Kroatijoje lietuvės nusileido pajėgioms Graikijos ir Kroatijos rinktinėms.
Birželio 19–21 dienomis Lietuvos rinktinė žais paskutiniame Europos lygos turnyre Šiaulių arenoje, kur priims Portugalijos ir Rumunijos komandas.
CEV Europos lygoje iš viso varžosi 24 Senojo žemyno komandos. Susumavus visų grupių rezultatus, paaiškės galutinė komandų rikiuotė, o keturios stipriausios rinktinės dalyvaus finaliniame etape.
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