LMRL finalo startas: drama Panevėžyje ir pergalingas įvartis su sirena

„Kovos“ rankininkės pirmavo beveik visų rungtynių metu ir 40 min. įgijo didžiausią persvarą 21:13. Tačiau garliaviškės nepasidavė ir surengusios spurtą net 10:3, išlygino rezultatą 26:26. Paskutinei panevėžiečių atakai buvo likusios vos 14 sek., tačiau per jas rezultatyviausia čempionato rankininkė Simona Kolosovė spėjo pelnyti pergalingą įvartį aidint finalinei sirenai.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Ieva Podolskė ir Vesta Jančytė, pelniusios po 6 įvarčius, S. Kolosovė prie pergalės pridėjo 5 įvarčius, Inesa Verbovik – 4, Miglė Aleknavičiūtė – 3. Panevėžio ekipos vartininkė Amanda Vareikienė atrėmė net 20 metimų iš 45-ių (44 proc.) ir pelnė 2 įvarčius.
„Cascada-HC Garliava SC“ komandai Laima Baranauskienė ir Mantė Voskresenskaja pelnė po 7 įvarčius, Martyna Ustilaitė – 6, Kamilė Ustilaitė – 3.
„Po pirmųjų finalo rungtynių emocijos dvejopos. Džiaugiuosi pergale ir tuo, kad merginos pačiu svarbiausiu momentu parodė charakterį bei išplėšė dramatišką pergalę. Tačiau tokiose rungtynėse negalima žaisti tik 45 minutes. Turėjome 8 įvarčių persvarą, bet per anksti patikėjome pergale ir leidome varžovėms ne tik sugrįžti į rungtynes, bet ir išlyginti rezultatą, – sakė „Kovos“ treneris Tomas Salamanavičius. – Turime labai gerai įsivertinti tiek gerus, tiek blogus šių rungtynių momentus, pasidaryti analizę ir kitose rungtynėse būti geresni. „Garliava“ yra puiki komanda, turinti daug protingų ir aukšto lygio žaidėjų. Todėl kiekviena detalė tokioje serijoje yra labai svarbi.“
Antrosios finalo serijos rungtynės Garliavoje vyks gegužės 14 d.
„Varžovės pelnytai pirmauja finalo serijoje, bet Garliavoje mes sieksime išlyginti serijos rezultatą. Tam pasiekti turėsime išlaikyti dar aukštesnį koncentracijos lygį ir parodyti dar didesnę agresiją abiejose aikštės pusėse, – teigė „Cascada-HC Garliava SC“ komandos treneris Josipas Stokičius. – Kaip ir tikėtasi, finalo serija prasidėjo sunkiomis rungtynėmis. Po lygios rungtynių pradžios įsivėlėme į klaidų ir nepataikytų metimų seriją ir varžovės susikrovė didelę persvarą. Atkakliai kovojome ir išlyginome rezultatą. Tačiau, likus kelioms sekundėms iki rungtynių pabaigos, praradome koncentraciją.“
Vos vienas įvartis nulėmė nugalėtoją ir prasidėjusioje kovoje dėl LMRL bronzos medalių. Vilniaus „Eglės“ rankininkės namuose 32:31 (17:15) įveikė Kauno „Žalgirio“ komandą ir serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
Nugalėtojoms Silvija Mackonytė pelnė 9 įvarčius, Beatričė Ruseckaitė – 7, Greta Makovskytė – 6, Rita Rakauskienė – 4, Austėja Rimkutė ir Lieke Rademakers – po 3.
„Žalgirio“ komandai net 15 įvarčių pelnė šio sezono lygos rezultatyvumo rekordą pakartojusi Karolina Sparnauskaitė. 8 įvarčius įmetė Agnė Gudlinkytė, 3 – Ramunė Poškutė.
Antrosios serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Kaune.
