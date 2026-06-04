Nidoje startuoja tarptautinės buriavimo varžybos

„EurILCA Europa Cup“ – viena didžiausių ir populiariausių ILCA klasės regatų serijų Europoje. Kasmet skirtingose šalyse vykstantys etapai suteikia jauniesiems buriuotojams galimybę pasitikrinti jėgas tarptautinėje konkurencijoje, kaupti patirtį ir ruoštis svarbiausiems sezono startams – Europos bei pasaulio čempionatams.
Šių metų Nidos etape sportininkai varžysis trijose klasėse – ILCA 4, ILCA 6 ir ILCA 7. Regatoje dalyvaus įvairaus amžiaus ir patirties buriuotojai – nuo jaunųjų talentų, tik pradedančių savo kelią tarptautinėse varžybose, iki aukšto meistriškumo sportininkų.
ILCA – viena populiariausių buriavimo klasių pasaulyje ir vienintelė vienvietė olimpinė buriavimo klasė. Kadangi visi sportininkai naudoja vienodą inventorių, rezultatą lemia ne techniniai pranašumai, o buriuotojo meistriškumas, taktika, fizinis pasirengimas ir gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių oro sąlygų.
Šis „EurILCA Europa Cup“ etapas Lietuvoje rengiamas pirmą kartą nuo 2017 metų.
„Smagu šiemet sulaukti tiek svečių iš įvairių šalių. „EurILCA Europa Cup“ etapas į Lietuvą sugrįžta po beveik dešimties metų pertraukos, todėl mums tai svarbus renginys. Tarptautinės varžybos visada sukuria ypatingą atmosferą ir suteikia progą susitikti skirtingų šalių buriavimo bendruomenėms.
Kartu tai yra ir gera repeticija prieš liepos 20–27 dienomis Nidoje vyksiantį 470 ir 420 jachtų klasių jaunimo Europos čempionatą. Tai bus aukščiausio lygio olimpinių buriavimo klasių renginys Lietuvoje šiemet. Taigi kiekvienos tokios varžybos leidžia komandai pasitikrinti procesus, įvertinti, ką dar galime padaryti geriau, ir pasirengti vasaros viduryje vyksiančiam čempionatui“, – sakė vienas iš varžybų organizatorių Antanas Juodsnukis.
„EurILCA Europa Cup Lithuania 2026“ yra vienas iš vienuolikos šiemet Europoje vykstančių serijos etapų.
Kartu su „EurILCA Europa Cup“ etapu Nidoje vyks ir tradicinė „Nida Sailing Week“ regata, kurioje varžysis „Optimist“ klasės buriuotojai. Abejos varžybos į Nidą suburs gausią jaunųjų sportininkų, trenerių ir buriavimo bendruomenės narių grupę iš Lietuvos bei užsienio.
Varžybos Nidoje vyks iki sekmadienio, o nugalėtojai paaiškės po kelių dienų lenktynių Kuršių mariose.
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