Prabilo abejones dėl bėgimo Australijoje sukėlęs kaunietis

„Laikas man pateikti faktus iš savo pusės ir atsakyti į, mano požiūriu, gan keistus klausimus ir šmeižtą“, – feisbuke rašė lietuvis.

Kelionę Australijoje D. Narauskas pradėjo gegužę. Jo užsibrėžtas tikslas – perbėgti Australiją nuo Darvino iki Perto, kertant tris dykumas ir įveikti maždaug apie 4 tūkst. km.

Keliautojas iššūkio įspūdžiais aktyviai dalijosi socialiniuose tinkluose, tačiau kai kuriems jo įrašai sukėlė įtarimų, nes lietuvis neskelbė nubėgto atstumo ar savo buvimo vietos.

Be to, D. Narauską žmonės pastebėjo australų kelionių vadovo „Keoghs Adventures“, kuri organizuoja turus Vakarų Australijoje, feisbuko paskyros įrašuose. Teigiama, kad vyras apie 1 tūkst. kilometrų nukeliavo ne savomis kojomis, o automobiliu.

Žmones ši situacija kaip reikiant papiktino. Mat kaunietis „Gofundme“ platformoje prašė geros valios žmonių finansiškai prisidėti prie šios kelionės įgyvendinimo. Paaukota suma šiuo metu siekia daugiau nei 5 tūkst. eurų. Panašu, kad aukoti čia vis dar galima.

Apgavystę neigė

Pirmiausia D. Narauskas sureagavo į nuotraukas, paplitusias socialinėje erdvėje.

„Dykumoje mane fotografavo praktiškai kas antras pravažiuojantis automobilis ir tai yra normali praktika. Aš tai leidau daryti. Pirmiausiai tai pagalvokit logiškai, jeigu aš būčiau visą laiką važiavęs su kažkokiu turu, bet būčiau turėjęs tikslą vaizduoti kitaip, tai gal būčiau paprašęs logiškiausio dalyko pasaulyje, kad bent jau manęs nefotografuotų ar nefilmuotų? Ar bent jau stengtis nepapulti į kadrą?“ – aiškino keliautojas.

D. Narauskas taip pat pažymėjo, kad bendravo su ne viena turus organizuojančia bendrove, gavo iš jų patarimus bei informaciją apie kelią.

„Todėl kaip minimum iš kelių turų galima būtų paimti, pateikti bei apsukti informaciją bei nuotraukas taip, lyg aš su jais keliavau visą laiką. Pavyzdžiui, kur matosi, kai jie man duoda maistą, rodo žemėlapius, dalinasi informacija, pasakoja apie vietas aplinkui, mes kartu jais fotografuojame apylinkes ir pan.“ – teigė jis.

Kaunietis taip pat aiškino, kad ne kartą kelyje jam teko palikti arba atiduoti žmonėms savo daiktus, tam, kad sumažėtų kuprinės svoris.

„Koks tikslas man buvo išmetinėti reikalingus daiktus, jeigu „važiavau“ su džipu?“ – klausė jis.

Be to, D. Narauskas pasakojo per kelionę numetęs apie 10 kg svorio.

„Ar būčiau netekęs svorio, jeigu visą laiką būčiau keliavęs su „turu“?“ – vėl klausė jis.

Kai kurie sekėjai taip pat klausė D. Narausko, kodėl bėgant per dykumą jis atrodė toks švarus. Tačiau lietuvis tai neigė. Tai įrodė ir kiek anksčiau pasidalintame vaizdo įraše savo instagramo platformoje.

Lietuvis taip pat sureagavo į teiginius, kad esą jis pats vairavo automobilį.

„Pirmiausiai, aš net vairavimo teisių neturiu, jau nekalbu apie lėšas reikalingas automobilio įsigijimui ar nuomai“, – sakė jis.

Kaunietis akcentavo, kad bėgimą nutraukė jis pats – dėl atsinaujinusios nugaros išvaržos jis nebegalėjo bėgti, todėl prašė sutiktų žmonių, kad jį pavežtų ir padėtų išvykti iš dykumos

„Ir kai tik padariau sprendimą baigti bėgimą, dar prieš visus straipsnius ir pan., paskambinau įmonei (iš solidarumo neminėsiu jos vardo, nors visi ją žinot ir, matau, kad jie rašo absoliučiai beleką apie mane), su kuria turėjau sutartį filmuoti vaizdo įrašus ir aiškiai pasakiau, kad nebegaliu bėgti ir prašau kiekvienų sutiktų žmonių, kad man padėtų išvykti iš dykumos į civilizaciją, kur yra vandens, maisto ir pan.“ – teigė jis.

Lietuvis taip pat paaiškino, kodėl į kelionę nusprendė nebesiimti karučio. Anot jo, karučio idėjos jis atsisakė dar prieš bėgimą, nes su karučiu būtų neįmanoma įveikti dykumos kelio.

D. Narauskas teigė, kad ši kelionė buvo jo asmeninis tikslas, jis nesiekė rekordų ar pripažinimo. Supratęs, kad nebegali fiziškai tęsti bėgimo, sustojo, ieškodamas pagalbos.

„Neturiu ko slėpti. Žinoma, man yra max nejauku, kai žmonės su tuščiomis anketomis rašinėja po mano nuotraukomis, jog nori su manimi susidoroti ir pan., todėl limituoju, kas gali komentuoti po mano įrašais ir kai kuriuos juos trinu bei blokuoju pikto linkinčius žmones. Manau, tas yra normalu ir sveika mano psichikai“, – įrašą užbaigė D. Narauskas ir pranešė, kad šiuo metu yra kelyje bei tuoj kirs Šiaurės Teritorijos sieną.