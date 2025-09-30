Pusantrų metų lauktas maniežas išdygo per tris valandas

Pusantrų metų Panevėžys statė ir per tris valandas prisipūtė futbolo maniežą.
„Jis, man atrodo, bus gal pats didžiausias Pabaltijyje“, – teigė Panevėžio futbolo akademijos vadovas Paulius Janušauskas.
„Šaltuoju sezonu neturėjome kur treniruotis, nes buvo minusas ir lietus. Kai keičiasi oro temperatūra, labai atsiliepia profesionalių žaidėjų sveikatai, ypač kai būna pasiruošimo sezonas, būna dvi treniruotės – tai atsiliepia sąnariams, raumenys visai kitaip dirba“, – aiškino futbolo klubo „Panevėžys“ direktorius Bronius Vaitiekūnas.
Futbolo akademijos vadovas priduria, kad beveik 650 miesto vaikų irgi kentė nepatogumus bei šaltį.
„Reikėdavo sniegą valyti ar ledą gramdyti“, – sakė P. Janušauskas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Šildomas futbolo maniežas – savivaldybės objektas, todėl juo naudosis ne tik futbolininkai, bet ir bendruomenė, gyvenime norinti judesio: treniruotės, šventės, šokiai ir panašiai.
„Europa prie europinio lygio artėja, džiaugiuosi“, – sakė kalbintas vyriškis.
„Jeigu čia bus geriausias Europoje, tai gal reikės pažiūrėti. Vis tiek reiks nueiti pažiūrėti, apie ką kalba. Bet jeigu ne geriausias Europoje, tai ko ten važiuoti“, – kalbėjo kitas.
Panevėžio maniežas išsipūtė iki 22 metrų aukščio, 115 metrų ilgio ir 77 metrų pločio. Arba kitaip – kupolas beveik 9 tūkst. kvadratinių metrų. O svarbiausia, kad sniegas jo nenuvers, kaip buvo atsitikę Vilniuje. Panevėžio maniežo kupolas pastatytas ant tvirtų pamatų.
„Kai kituose miestuose būdavo, kad sniegas krisdavo, jis spausdavo kupolą, o dabar, jeigu bus nenuvalyta, tai spaus tik pamatą“, – aiškino P. Janušauskas.
Kaune pripučiamą maniežą buvo nurovęs škvalas. Panevėžietiškas, teigiama, atlaikys iki 24 metrų per sekundę vėjus, 30 laipsnių šalčio, iki 70 karščio.
Dar viena įdomybė, ko nėra kitur – prie kupolo primontuotas pastatas. Jame – modernūs dušai, tualetai, medikų bei trenerių kabinetai, iš kurių galima tiesiai patekti į maniežą ir grįžti atgal. Todėl maniežą ir statinį jungiančios durys – ne tradicinės, o besisukančios. Kadangi slėgis kupolo viduje daug didesnis, elementarių durų nebūtų įmanoma atidaryti arba jas slėgis išmuštų.
Slėgiui palaikyti į kupolą bus nuolat pučiamas oras, bet tai esą vis tiek pigiau, negu pastatyti stacionarų objektą.
„Maniežo vertė – 3,3 mln. eurų. 450 tūkst. eurų finansuoja Sporto rėmimo fondas, milijoną finansuoja Švietimo ir sporto ministerija, o likusi dalis – miesto savivaldybės biudžeto lėšos“, – teigė Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius Giedrius Šileika.
Oficialiai maniežą atidaryti planuojama iki Naujųjų metų. Šiltuoju sezonu, greičiausiai, oras iš kupolo bus išleidžiamas.
Naujausi komentarai