„Sava žemė gydo“: Stanionis prakalbo apie sugrįžimą į Kauną

Pakilia nuotaika šiuo metu gyvenantis E. Stanionis džiaugiasi, kad turi laiko pabūti su savo šeima. Tačiau dar prieš kelis mėnesius po pralaimėtos kovos jaunas vyras ne tik prarado Pasaulio bokso asociacijos (WBA) čempiono diržą, bet ir emociškai buvo pervargęs.
„Atidaviau visas jėgas treniruočių metu, bet tiesiog jaučiausi labai palūžęs. Kodėl – nežinau. Galbūt įtakos turi vieta, į kurią važiuoji ir tai, kad nėra artimųjų. Sava žemė vis tiek gydo“, – prisipažino boksininkas.
Pralaimėtą kovą amerikiečiui Jaronui Enninsui pamiršęs Stanionis, jau rugsėjo pabaigoje susikaus su Pietų Afrikos Respublikos boksininku Jabulani Makhense. Kaip sako pats lietuvis, tai bus svajonių susitikimas, nes kova vyks gimtajame mieste.
„Lietuvoje esu kovojęs tik kaip mėgėjas, todėl visada svajojau profesionaliai išbandyti jėgas ir savo gimtajame krašte. Tai visai kitoks jausmas. Susirinks daug žiūrovų, jausiu palaikymą ir spaudimą“, – džiaugėsi jaunasis boksininkas.
Ši kova įvyks svorio kategorijoje iki 68 kg, jai yra numatyta dešimt raundų.
„Labai laukiu kovos dienos. Visada svajojau būti rūbinėje prieš kovą, kai mano vaikas, žmona ir visa šeima yra šalia“, – prisipažino jaunas vyras.
Vienas iš išsamiausių bokso statistikos puslapių boxrec.com rašo, kad pasaulio pusvidutinio svorio kategorijų reitinge J. Makhense užima 66-tą vietą. Tuo metu E. Stanionis rikiuojasi 25-toje pozicijoje. Tiesa, lietuvis prisipažįsta, kad įtakos su kuo jis kovos neturėjo, o priešininkas buvo renkamas iš kelių varžovų.
„Aš nesirenku varžovų. Aš pasakiau, kad kovosiu su visais. Žinau, kad buvo dar kelios opcijos“, – teigė sportininkas.
Pasak E. Stanionio, jo tikslas, kada nors ir vėl kovoti dėl čempiono diržo.
Visada svajojau būti rūbinėje prieš kovą, kai mano vaikas, žmona ir visa šeima yra šalia.
„Šiuo metu kovočiau tik dėl laikinojo WBA čempiono diržo. Svajoju, kad ši ypatinga kova įvyktų Lietuvoje, Kaune“, – atskleidė boksininkas.
Lietuvis neslepia, kad norėtų ir revanšo su J. Enninsu.
„Norėčiau būti fiziškai pasiruošęs su juo kovoti, bet tai dabar neįmanoma, nes jis perėjo į sunkesnę svorio kategoriją“, – komentavo vyras.
Jaunasis boksininkas prisipažįsta, kad kartu su žmona susilaukus dukros, jam treniruotes tenka derinti ir su tėvystės pareigomis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Tai tikrai sudėtinga. Aš labai noriu padėti savo žmonai, nes ji dažnai prižiūri dukrą. Sulaukiame pagalbos ir iš savo mamų. Auginti vaiką ir treniruotis profesionaliai nėra lengva“, – kalbėjo sportininkas.
E. Stanionio kova prieš Pietų Afrikos Respublikos boksininką J. Makhense Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks jau rugsėjo 27 d.
Naujausi komentarai