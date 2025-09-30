Po pergalės ringe – nuoširdi išpažintis

Abejonių nekilo
UTMA 13-ojo turnyro puošmena tapęs E. Stanionio sugrįžimas į profesionalų ringą sutraukė didžiulį sirgalių dėmesį. Buvęs pasaulio profesionalų čempionas triumfavo sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje.
31 metų 174 cm ūgio kaunietis svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg) įtikinamai nugalėjo 32 metų kovotoją iš PAR J. Makhense.
Nuo pat pradžių kaunietis ėmė įrodinėti, kas yra arenos šeimininkas. Jis aktyviai pradėjo pirmą raundą, kelis kartus pataikydamas priešininkui į korpusą. Šis bandė kontratakuoti, bet E. Stanionis patikimai gynėsi, vis pereidamas į ataką. Afrikiečiui liko tik spraustis iš kampo į kampą, bet raundo pabaigoje jis vis tiek praleido keletą stiprių smūgių. Pagal panašų scenarijų vyko visi dešimt raundų, kai kuriuose jų lietuvio kirčiai buvo vis galingesni, tačiau J. Makhense laikėsi iki pabaigos.
Susumavus taškus teisėjai paskelbė E. Stanionio pranašumą visuose raunduose – 99:91.
Reitinge nepakilo
E. Stanionis per savo profesionalo karjerą yra laimėjęs šešiolika kovų, iš jų devynias – nokautais, ir patyręs tik vieną pralaimėjimą. Mėgėjų bokse kaunietis buvo tapęs Europos čempionu.
J. Makhense į Kauną buvo atsivežęs taip pat nemažą pasiekimų bagažą. Į profesionalų boksą pasukęs 2016 m., jis iškovojo šešiolika pergalių, aštuonis kartus kovas užbaigė anksčiau laiko ir buvo patyręs tik du pralaimėjimus.
Prieš kovą J. Makhense pagarbiai vertino E. Stanionį, bet užsiminė, kad lietuvio stilius jam palankus.
„Jo stilius dera su manuoju. Aš noriu, kad varžovas eitų į priekį ir spaustų mane. Tai man labai tinka“, – sakė afrikietis.
Dabar E. Stanionis užimą antrą vietą geriausių WBA pusvidutinio svorio kategorijos boksininkų reitinge. J. Makhense didžiųjų organizacijų reitinguose į penkioliktuką nepatenka. Taigi reitingo taškų kraičio ši pergalė lietuviui nepadidino.
Dėl chaotiškų permainų WBA reitinge E. Stanionis, nepaisant aukštos vietos, neturi pirmumo teisės į kovą dėl titulo.
Nualino laukimas
Atvėsus kovos aistroms kur kas daugiau dėmesio kaunietis skyrė savo psichologinei būklei. Jis neslėpė, kad per dvejus nežinios metus jis buvo pasiryžęs mesti sportą.
Nepaisant Amerikoje skintų pergalių profesionalų ringe, jam teko laukti, kada vadybininkai suderins daugybę komercinių ir kitokių sąlygų, ras atitinkamo lygio varžovą. Ne sykį amerikiečiai skelbdavo sutarę dėl kovos, bet, lietuviui pradėjus ruoštis, ji būdavo atšaukiama. Vėliau E. Stanionį persekiojo ir traumos. Vis dėlto, iššvaistęs gausybę laiko, jis galiausiai užkopė į ringą.
Šių metų balandį lietuvis susigrūmė su amerikiečiu Jaronu Ennisu, kuriam pralaimėjo WBA ir IBF profesionalų pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą.
„Kartais atrodo, kad pats sau meluoju. Vieną dieną galvoju, kad viską mesiu, tada praeina kažkiek laiko ir pagalvoju, kad gal dar nereikia nieko mesti. Per tuos dvejus metus, kai laukdavau savo kovos, meilė boksui dingo. Tada vėl metus laukiau – kovojau kartą ir tada vėl metus laukiau. Tai buvo chaosas“, – pasakojo E. Stanionis.
Dėl ateities – nežinia
Pripažinęs, kad anksčiau kiekvieną kartą į treniruotes eidavo labai motyvuotas, dabar jis tai daro tik dėl disciplinos.
„Einu į treniruotes, atidirbu maksimaliai, tikrai labai sunkiai dirbu. Niekada nesukčiauju, treniruotėse padarau viską, bet mano motyvacija yra visiškai nulis. Įkvėpė tik tai, jog žinojau, kad kausiuosi Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Labai norėjau čia kovoti – tai buvo mano svajonė. Tikrai noriu susigrąžinti motyvaciją, bet tai užtruks laiko“, – atviravo kaunietis.
E. Stanionis neslėpė, kad sugrįžimas į ringą Lietuvoje jį turėtų priartinti prie išsvajoto mūšio dėl pasaulio čempiono titulo.
„Yra planas laimėti ir parvežti titulinę kovą į „Žalgirio“ areną. Čia būtų idealiausias planas“, – sakė jis.
Tiesa, čempioniškos kovos jam gali tekti ilgokai palūkėti. Dėl chaotiškų permainų WBA reitinge E. Stanionis, nepaisant aukštos vietos, neturi pirmumo teisės į kovą dėl titulo, todėl turi laukti kitų pretendentų sprendimų.
E. Kavaliausko sugrįžimas
UTMA turnyre prieš E. Stanionio ir J. Makhense susitikimą įvykusiose kitose profesionaliose bokso kovose „Žalgirio“ arenoje Jonas Jazevičius (90,3 kg), nepaisant prakirsto antakio, antrame raunde techniniu nokautu nugalėjo moldavą Alexandru Velenciucą (90,15 kg).
Robertas Liorančas (76,2 kg) po trijų nokdaunų trečiajame raunde patiesė graiką Valantį Kaminiarį (76,4 kg). Algirdas Baniulis (107,8 kg) antrame raunde akivaizdžia persvara pranoko Mohamedą El Bouchaibi (120,2 kg, Belgija), Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg) trečiame raunde aiškia persvara – Denisą Sudorovą (69,15 kg, Ukraina), Edgaras Skurdelis (60,6 kg) pirmame raunde įveikė Jaką Johnsoną (61 kg, Didžioji Britanija).
Turnyre „Žalgirio“ arenoje apie sugrįžimą į ringą pranešė ir kitas žinomas profesionalas – Egidijus Kavaliauskas. Daugybę metų JAV besitreniravusiam kauniečiui bus surengta profesionali kova lapkričio 28 d. Kaune.
