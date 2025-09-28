Tvirtovė apginta: Eimantas Stanionis namuose palaužė varžovą iš PAR

Priešinosi iki pabaigos
UTMA 13-ojo turnyro puošmena tapęs E. Stanionio sugrįžimas į profesionalų ringą sutraukė didžiulį sirgalių dėmesį. Jie neliko nusivylę. 31 metų 174 cm ūgio kaunietis svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg) taškais nugalėjo 32 metų kovotoją iš PAR J. Makhense.
Prieš kovą, kuriai buvo numatyta 10 raundų, turėjo nuskambėti abiejų dalyvių šalių himnai, tačiau dėl techninių kliūčių stojo tyla. Ją nutraukė sirgaliai, skanduodami E. Stanionio vardą. Kaunietis iškart ėmė įrodinėti, kas yra arenos šeimininkas. Jis aktyviai pradėjo pirmąjį raundą, kelis kartus pataikydamas priešininkui į korpusą. Pastarasis bandė kontratakuoti, bet E. Stanionis patikimai gynėsi, vis pereidamas į ataką. Afrikiečiui liko tik spraustis iš kampo į kampą, bet raundo pabaigoje jis vis tiek praleido keletą stiprių smūgių.
Antrajame raunde E. Stanionio persvara aiškėjo, tačiau priešininkas taip pat neliko skolingas. Jis pataikė keletą akcentuotų kirčių, priversdamas J. Makhense atsidengti galvą. Mūsiškis netruko tuo pasinaudoti, atlikdamas keletą stiprių smūgių. Panašus vaizdas vyravo ir trečiajame raunde, kuomet lietuvis ir vėl užtaikė varžovui į korpusą, pridėdamas grėsmingą smūgį iš apačios.
Ketvirtajame raunde afrikiečio gynyba ėmė akivaizdžiai braškėti, jis buvo nuolat spaudžiamas prie ringo virvių. Penktajame ir šeštajame raunde J. Makhense atmušinėjo lietuvio išpuolius, bet laikėsi sėkmingai. Septintajame, aštuntame ir devintajame raunde kur kas daugiau E. Stanionio išpuolių pasiekdavo tikslą, jis kelis kartus pataikė į galvą afrikiečiui, bet šis sugerdavo smūgius ir tęsė pasipriešinimą. Paskutiniame raunde lietuvis stengėsi pasiųsti oponentą į nokdauną, bet šis garbingai atsilaikė.
Atsiliepė pagarbiai
E. Stanionis iki akistatos su afrikiečiu per savo profesionalo karjerą buvo laimėjęs 15 kovų, iš jų 9 nokautais, ir patyręs tik vieną pralaimėjimą. Tai nutiko per pastarąją kauniečio akistatą šių metų balandį su amerikiečiu Jaronu Ennisu, kuriam jis pralaimėjo WBA ir IBF profesionalų pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą.
J. Makhense į Kauną atsivežė taip pat nemažą pasiekimų bagažą. Mėgėjų bokse jis iškovojo bronzos medalį 2011 m. jaunių Britų Sandraugos Geros valios žaidynėse. Į profesionalų boksą pasukęs 2016 m., jis iškovojo 16 pergalių, 8 kartus kovas užbaigė anksčiau laiko bei buvo patyręs tik du pralaimėjimus.
Prieš kovą abu dalyviai pagarbiai šnekėjo apie savo varžovus.
„Afrikietis išskirtinai gerai juda ringe, yra aukštesnis. Jo rankų ilgis yra žymiai ilgesnis, o tai bokse yra labai svarbu. Dabar į kovas žiūriu kitaip, anksčiau labai stresuodavau, daug analizuodavau, o dabar to likę mažiau. Rakto į pergalę ieškau jau pačios kovos metu“, – kalbėjo E. Stanionis.
J. Makhense taip pat pagarbiai vertino E. Stanionį, bet užsiminė, kad lietuvio stilius jam palankus.
„Jo stilius dera su manuoju. Aš noriu, kad varžovas eitų į priekį, kad spaustų mane. Tai man labai tinka“, – sakė afrikietis.
Išvakarėse oficialioje svėrimo procedūroje J. Makhense užfiksavo 67,6 kg svorį, E. Stanionis – 67,75 kg.
Planuose – titulas
E. Stanionis neslėpė, jog sugrįžimas į ringą Lietuvoje, jį turėtų priartinti link išsvajoto mūšio dėl titulo.
„Yra planas laimėti ir parvežti titulinę kovą į „Žalgirio“ areną. Čia būtų idealiausias planas“, – sakė jis.
Prieš E. Stanionio ir J. Makhense susitikimą įvykusiose kitose profesionaliose bokso kovose „Žalgirio“ arenoje Jonas Jazevičius (90,3 kg), nepaisant prakirsto antakio, antrajame raunde techniniu nokautu nugalėjo moldavą Alexandru Velenčiucas (90,15 kg).
Robertas Liorančas (76,2 kg) po trijų nokdaunų trečiajame raunde patiesė graiką Valantį Kaminiarį (76,4 kg). Algirdas Baniulis (107,8 kg) antrajame raunde akivaizdžia persvara pranoko Mohamedą El Bouchaibi (120,2 kg, Belgiija), Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg) trečiajame raunde aiškia persvara pranoko Denisą Sudorovą (69,15 kg, Ukraina), Edgaras Skurdelis (60,6 kg) pirmajame raunde įveikė Jaką Johnsoną (61 kg, Didžioji Britanija).
Turnyre „Žalgirio“ arenoje apie sugrįžimą į ringą pranešė ir kitas žinomas profesionalas Egidijus Kavaliauskas. Daugybę metų JAV besitreniravusiam kauniečiui bus surengta profesionali kova lapkričio 28 d. Kaune
