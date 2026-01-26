Schumacheris nebėra prikaustytas prie lovos

Kaip „The Sun“ teigė šaltiniai, 57-erių pasaulio čempionas jau gali sėdėti neįgaliojo vežimėlyje.
Tiesa, juo vis dar visą parą rūpinasi žmona Corinna ir medicinos personalo komanda.
Buvo spėliojama, kad po avarijos M. Schumacheris galėjo bendrauti tik mirksėdamas, tačiau, šaltinių teigimu, taip nėra.
„Jis supranta kai kuriuos dalykus, vykstančius aplinkui, bet tikriausiai ne visus“, – tikino „The Sun“ šaltinis.
F1 legenda viešumoje nesirodo nuo 2013 m. gruodžio. Slidinėdamas Prancūzijos Alpėse M. Schumacheris trenkėsi galva į akmenį, ši trauma pakeitė jo gyvenimą.
Per pastaruosius dvylika metų buvo paskelbta labai mažai informacijos apie jo būklę. Legendinį lenktynininką matyti leidžiama tik grupelei šeimos narių, artimų draugų bei personalui.
Šeima tebėra įsikūrusi name Glande, Šveicarijoje, ant Ženevos ežero kranto. Jie taip pat turi namą Ispanijos Maljorkos saloje.
