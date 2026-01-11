 Vaidotas Žala įėjo į Dakaro istoriją

2026-01-11 18:00 diena.lt inf.

Vaidotas Žala pranešė džiugią naujieną iš Dakaro ralio.

Vaidotas Žala įėjo į Dakaro istoriją / V. Žalos feisbuko vaizdo įrašo stop kadrai ir nuotr.

„Organizatoriai sako, kad tapom pirmaisiais Dakaro istorijoje su GR pergale tiek automobilių, tiek sunkvežimių kategorijose. Džiaugiamės!!!“ – skelbiama lenktynininko feisbuko paskyroje.

Sunkvežimių įskaitoje sublizgėjo „Nordis Team“ ekipažas. V. Žala, Paulo Fiuza ir Maxas van Grolas pirmą sykį šiemet laimėjo greičio ruožą.

Ekipažas sugrįžo į sunkvežimių įskaitos trejetuką.

Po finišo V. Žala sakė, kad visi laurai dėl šios pergalės skirti šturmanui P. Fiuzai.

 

Septintame etape lenktynininkams reikėjo įveikti 459 kilometrų ilgio greičio ruožą.

