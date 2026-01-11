Vaidotas Žala įėjo į Dakaro istoriją

„Organizatoriai sako, kad tapom pirmaisiais Dakaro istorijoje su GR pergale tiek automobilių, tiek sunkvežimių kategorijose. Džiaugiamės!!!“ – skelbiama lenktynininko feisbuko paskyroje.
Sunkvežimių įskaitoje sublizgėjo „Nordis Team“ ekipažas. V. Žala, Paulo Fiuza ir Maxas van Grolas pirmą sykį šiemet laimėjo greičio ruožą.
Ekipažas sugrįžo į sunkvežimių įskaitos trejetuką.
Po finišo V. Žala sakė, kad visi laurai dėl šios pergalės skirti šturmanui P. Fiuzai.
Septintame etape lenktynininkams reikėjo įveikti 459 kilometrų ilgio greičio ruožą.
