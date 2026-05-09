Vanagas ir Paliukėnas startavo „Baja TT Cuenca“: po prologo – antri

Vanagas: nebuvo „pūkuota“ kaip testuose
Prologo metu ekipažai įveikė trumpus, bet strategiškai svarbius 10,2 km. Būtent pagal šiuos rezultatus bus skirstomos starto pozicijos pagrindinėms kovoms šeštadienį ir sekmadienį.
Benediktas Vanagas, daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis, po finišo neslėpė, kad trasos charakteris jį nustebino.
„Prologas pasirodė visiškai kitoks negu tai, ką matėme rytiniuose testuose. Jeigu ten viskas buvo švelnu, pūkuota ir techniška, tai čia: išgraužos, labai kietas gruntas, didelės duobės ir nemažai akmenų. Visai kitas įspūdis“, – iškart įveikęs trasą pasakojo lenktynininkas.
Dakaro legenda pabrėžė, kad Cuenca regione komanda startuoja pirmą kartą, tad šiuo metu pagrindinis uždavinys – informacijos rinkimas.
„Mūsų ekipažo greitis tiktai didės su kilometrais. Grįžtame į formą. Tikslas – būti drausmingiems ir ant kelio. Tai pats pagrindinis nusiteikimas rytojui. O jei netyčia kils kokių pašėlusių minčių, vysime jas šalin“, – pridūrė B.Vanagas.
Paliukėnas: apie startą ir rytojaus strategiją
Navigatorius Aisvydas Paliukėnas trasą vertina atvirai: „Labai techniškas prologas, vietomis pavojingas. Manau, kad turėjome gana saugų, bet tuo pačiu greitą tempą, atrodo viskas gan sklandžiai. Ryt nemažai kilometrų, vietomis bus slidu. Tikslas, aišku, laikytis ant kelio, bet greitai“.
B. Vanagas papildė, kad rytojaus starto pozicija priklausys nuo šio vakaro pasirinktos taktikos: „Žiūrėsime, ką darys vietiniai lenktynininkai, nes jie geriau supranta šitų trasų specifiką. Turėtume būti vienas pirmųjų automobilių trasoje, nebent paaiškės, kad strategiškai verta laukti, kol kelias bus kiek nuvalytas. Jei stipriai lis ir bus daug molio, važiuoti po 9 automobilių bus žymiai geresnis sukibimas“.
Baja TT Cuenca
Savaitgalio metu dalyvių laukia daugiau nei 500 kilometrų trasa, iš kurių beveik 390 km sudaro greičio ruožai. „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komanda lenktynes šturmuoja su „Toyota GR DKR Hilux EVO T1+ Ultimate“ bolidu.
Galutinėje FIA Europos „Baja“ taurės įskaitoje bus skaičiuojami šeši kiekvieno ekipažo rezultatai. Sėkmingas startas Ispanijoje – svarbus formuojant sezono pamatą.
