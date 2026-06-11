Vanesos Šilkūnaitės debiutas kėbulinių automobilių lenktynėse – įsimintinas karjeros etapas

„Champions of the Future Academy“ serija – tai tarptautinė jaunųjų lenktynininkų ugdymo programa, sukurta kaip tiltas iš kartingo į profesionalų automobilių sportą. Čia sportininkai varžosi vienoda technika, todėl viską daugiausiai lemia jų meistriškumas ir gebėjimai. V. Šilkūnaitė šioje programoje, kurioje į kiekvieną kategoriją pakviečiama po tris merginas, dalyvauja antrus metus iš eilės.
Dar žiemos pabaigoje Valensijoje surengtame „Champions of the Future Academy“ pirmajame etape V. Šilkūnaitė antrose finalo lenktynėse finišavo antra ir lipo ant prizininkių pakylos.
Gegužės pabaigoje Salonikuose (Graikija) surengtame antrajame etape V. Šilkūnaitė vėl pasirodė puikiai. Pirmosiose finalo lenktynėse „OK-N Senior“ klasėje kovojanti lietuvė finišavo devinta, o antrosiose – antra, taip dar sykį užlipdama ant podiumo.
„Manau, kad labiausiai viską lėmė startas. Po gero starto turėjau galimybę aplenkti varžovę ir pakilti į trečiąją vietą. Mačiau, kad turiu daug greičio, todėl supratau, jog atėjo laikas atakuoti. Pavyko atlikti lenkimą ir finišuoti aukštoje pozicijoje“,– džiaugėsi V. Šilkūnaitė.
Lietuvos sportininkė 2,4 sek. pralaimėjo paskutinių lenktynių nugalėtojui, sezono lyderiui Veer Choprai iš Jungtinių Arabų Emyratų.
Šis savaitgalis Graikijoje buvo išskirtinis ir dėl oro sąlygų. Didžiulis vėjas vartė palapines ir pažeidė daugybę kartingų.
Bendroje „Champions of the Future Academy“ įskaitoje V. Šilkūnaitė po dviejų etapų su 136 taškais užima aukštą penktąją vietą tarp 35 klasifikuotų sportininkių. Nepaisant to, jos ambicijos yra dar didesnės. Tam didžiausias įkvėpimas yra iš brolio Marko, kuris praėjusiais metais tapo šios serijos čempionu.
„Mano tikslas yra tapti čempione. Po brolio pergalių jaučiu, kad šeimoje dar yra nebaigtų darbų. Vis dar tobulėju kiekvienos lenktynėse ir žinau, kad turiu greičio. Kartais sėkmė nebūna mano pusėje, tačiau nenustoju dirbti ir siekti savo tikslo“, – pabrėžė V. Šilkūnaitė.
Trečiasis šių varžybų etapas liepos 10–12 dienomis vyks Italijoje. Iš viso bus surengti šeši etapai.
Šį savaitgalį V. Šilkūnaitė dalyvaus „FIA Academy Trophy“ varžybų antrajame etape Mulsene (Vokietija).
Nuo kartingo – prie kėbulinio automobilio
Praėjus vos kelioms dienoms po startų Salonikuose, V. Šilkūnaitė turėjo naują patirtį. Ji sėdo prie kėbulinio BMW G20 330i automobilio vairo ir Rygoje startavo Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato antrajame etape. Tai buvo jos debiutas „BMW Turbo Cup“ varžybose.
„Tikrai buvo sunku ir šiek tiek keista, nes automobilis yra daug didesnis už kartingą, o rizika padaryti klaidą ar sudaužyti automobilį yra didesnė. Vis dėlto man labai patiko ši patirtis ir jau laukiu kitų lenktynių“, – pasakojo V. Šilkūnaitė.
Nors tai buvo jos debiutas kėbulinių automobilių sporto pasaulyje, lietuvė važiavo konkurencingai. Pirmosiose lenktynėse ji finišavo septinta, o antrosiose – penkta. Bendroje etapo įskaitoje jai atiteko šešta pozicija.
Beje, pirmajame etape „BMW Turbo Cup“ kategorijos sprinto lenktynėse trečiąją vietą užėmė V. Šilkūnaitės brolis Markas Šilkūnas.
„Contribee Racing“ komanda su V. Šilkūnaite ir Petru Degtiarenka Rygoje užėmė trečiąją vietą dviejų valandų ištvermės lenktynėse. Ši komanda pirmauja bendroje įskaitoje, nes yra laimėjusi pirmąjį etapą su M. Šilkūnu priešakyje.
Prie tokių automobilių V. Šilkūnaitė pratinsis vis dažniau, nes jos kalendoriuje – daug įdomių ir svarbių startų. Talentingą lenktynininkę bus galima išvysti Lietuvoje – liepos 15–18 dienomis ji dalyvaus tradicinėse „Aurum 1006 km lenktynėse“ Palangoje. Čia ji startuos komandoje su M. Šilkūnu ir Tomu Rudoku, kurie šiame sezone varžosi „Formulės 4” čempionatuose.
„Taip, labai laukiu lenktynių Palangoje. Tai – vienas didžiausių automobilių sporto renginių Lietuvoje, todėl man tai bus nauja ir vertinga patirtis. Tikiuosi kuo daugiau išmokti, geriau priprasti prie automobilio ir kiekvieną kartą važiuoti vis greičiau“, – atskleidė V. Šilkūnaitė.
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