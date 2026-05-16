Varžybų triukšme girdi tik trenerio balsą

Rudenį – ypatingi iššūkiai
„Saulės“ gimnazijos moksleivė U. Skėrytė savo sportinių trofėjų kolekcijoje turi visų spalvų Europos taurės varžybų medalius.
2023-iaisiais trenerio Manto Jakubavičiaus auklėtinė Fuenchiroloje (Ispanija) iškovojo jaunių turnyro bronzą, o Latvijos sostinėje Rygoje – sidabrą.
2024-aisiais pavasarį Šamorine (Slovakija) kaunietė tapo čempione, o rudenį vėl Rygoje – vicečempione.
Šiemet sausį Kasablankoje (Marokas) surengtame Europos jaunimo taurės turnyre U. Skėrytė (svorio kategorija iki 63 kg) pelnė bronzą, tokį pat medalį iškovojo ir balandį Kaune.
Be to, pernai lapkritį Ugnė tapo Lietuvos čempione.
Birželio 20-ąją kaunietės laukia Europos taurės varžybos Berlyne (Vokietija), liepos 1–9 d. – treniruočių stovykla Sakartvelo kalnuose, rugpjūčio viduryje – varžybos ir stovykla Valensijoje (Ispanija).
Ruduo irgi nestokos išbandymų: rugsėjo pirmą savaitgalį – Europos jaunimo čempionatas Podgoricoje (Juodkalnija), lapkričio 22-ąją – pasaulio jaunimo čempionatas Taškente (Uzbekistanas).
Kviečia į užsienį
– Ugne, kai kurie sportininkai tvirtina: svarbu ne tai, ar varžybose iškovojai trofėjų – medalį, taurę, svarbiau, kaip tai padarei, koks buvo kelias iki pergalės. Kokia Jūsų nuomonė?
– Visiškai pritariu, kad atkaklus darbas siekiant aukščiausių tikslų – be galo svarbus, tačiau manau, kad įvertinimas ir pripažinimas – ne ką menkesni faktoriai. Žmogui svarbu būti įvertintam.
Kovos metu man aplinka nesvarbi, triukšmas tartum lieka už sienos.
– Ar Jums turi įtakos varžybų aplinka, kurioje kovojate: Lietuvoje – kur daugiau savų sirgalių, užsienyje – kur mažai kas pažįsta?
– Manęs dažnai klausinėja, ar per dvikovą girdėjau, kaip kažkas šaukė ar ką sakė. Kovos metu man aplinka nesvarbi, nes esu 100 proc. susikoncentravusi į tai, kas vyksta ant tatamio, jį supantis triukšmas tartum lieka už sienos. Tuo metu ją pramuša ir mane pasiekia tik trenerio žodžiai, patarimai.
– Kokią matote savo sportinės karjeros ateitį? Toliau mokysitės ir treniruositės Lietuvoje ar išvyksite į užsienį?
– Esu įsitikinusi, kad ir toliau sportuosiu dziudo, nes turiu naujų tikslų. Yra pasiūlymų iš kelių Europos universitetų, bet dar nesu apsisprendusi, ar išvyksiu svetur – svarstau visus galimus pranašumus ir trūkumus.
Rutinai nepasidavė
Anot trenerio M. Jakubavičiaus, jo auklėtinė – itin motyvuota, drausminga, darbšti sportininkė.
„Ugnę treniruoju maždaug penkerius šešerius metus, anksčiau ji sportavo kitame klube. Ugnės geri fiziniai duomenys – tvirta, ištverminga, turi aiškius tikslus ir savitą stilių, visuomet nusiteikusi nugalėti, kad ir kaip klostytųsi varžybos, – sakė M. Jakubavičius. – Daug padirbėjome gerindami kovos techniką, papildėme veiksmų arsenalą. Svarbu, kad Ugnė nori ir stengiasi progresuoti.“
Pasak trenerio, 15–18 metų sportininkams dažnokai įgrysta kasdienė rutina, jie pradeda abejoti savo pasirinkimu.
„Ugnė niekada nebuvo padariusi pertraukos nuo sporto, niekada nesuabejojo tuo, ką daro. Visuomet rytais pusę septynių prieš mokyklą ji – treniruotėje. Laikas parodys, kaip susiklostys jos karjera, tačiau akivaizdu, kad Ugnė turi potencialo tapti aukščiausio lygio dziudo sportininke“, – reziumavo M. Jakubavičius.
Naujausi komentarai