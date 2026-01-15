Vienuoliktasis Dakaro ralio etapas: dalyviams pravers aštrus protas ir koncentracija

Šio dienos bendro etapo atstumas – 882 km, o greičio ruožą sudarys 346 km.
Kaip teigia organizatoriai, šios dienos specialusis etapas turėtų būti vienas greičiausių per metus pagal vidutinį greitį. Aštrus protas ir koncentracija bus geriausi lenktynininkų, norinčių be nuostolių pasiekti bivaką Al Henakiyah, sąjungininkai.
Reljefas susideda iš 83 proc. žvyrkelių, 10 proc. akmeningų kelių ir 7 proc. smėlio plotų.
Šios dienos tikslais ir įdomiu faktu apie Bišą su savo sekėjais pasidalijo Rokas Baciuška.
„Keliaujame iš Bišos į Al Henakiyah. Šiandien greičio ruožas, sakyčiau, vidutinio ilgumo – 346 km, bet labai ilga diena kelyje – net 536 papildomi km. Trasa greita, bet pilna sankryžų, posūkių ir sprendimų, kur svarbiausia – susikaupti.
Tikslas aiškus – saugiai pargabenti automobilį į finišą.
Kalbant apie Bišą, čia vakar buvo ir šiek tiek įdomių faktų: Dakaro ralis į Bišos regioną sugrįžo jau septintą kartą, tačiau per visą istoriją čia pergalę automobilių (T1+ Ultimate) įskaitoje yra iškovoję vos penki sportininkai. Tarp jų – tokios Dakaro legendos kaip Carlosas Sainzas, Stéphane’as Peterhanselis, Henkas Lateganas ir Sethas Quintero. Šiame išskirtiniame sąraše nuo 2025 metų yra ir R. Baciuška, kuris pernai Bišoje laimėjo sunkiausią „48h Chrono“ etapą, taip įrašydamas savo pavardę greta ryškiausių Dakaro ralio vardų.
Na, o vakar pavyko pridėti dar vieną laimėjimą – tiesa, jau „Stock“ kategorijoje“, – rašė sportininkas.
